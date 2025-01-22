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Последний потомок Пушкина хочет расследовать гибель писателя

0:45
Культура

О гибели великого русского поэта Александра Пушкина ходит много слухов. Об этом рассказал последний его прямой потомок — праправнук Александр. Он заявил, что хочет наконец выяснить всю правду.

Поэт Александр Пушкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поэт Александр Пушкин

"Много было теорий о смерти Александра Пушкина. Говорили, что Дантес перед дуэлью надел кольчугу под мундир, которая защищала жизненно важные органы", — отметил потомок Пушкина.

Он считает, что смерть великого писателя не была случайной, пишет KP. RU.

А депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет России заново расследовать обстоятельства смерти поэта Михаила Лермонтова, который погиб на дуэли в 1841 году.

 

 

 

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист, редактор и издатель.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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