Последний потомок Пушкина хочет расследовать гибель писателя

0:45 Your browser does not support the audio element. Культура

О гибели великого русского поэта Александра Пушкина ходит много слухов. Об этом рассказал последний его прямой потомок — праправнук Александр. Он заявил, что хочет наконец выяснить всю правду.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поэт Александр Пушкин

"Много было теорий о смерти Александра Пушкина. Говорили, что Дантес перед дуэлью надел кольчугу под мундир, которая защищала жизненно важные органы", — отметил потомок Пушкина.

Он считает, что смерть великого писателя не была случайной, пишет KP. RU.

А депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет России заново расследовать обстоятельства смерти поэта Михаила Лермонтова, который погиб на дуэли в 1841 году.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин ( 26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист, редактор и издатель.



