В Московском Молодежном театре пройдет творческий вечер Вячеслава Спесивцева

0:38 Your browser does not support the audio element. Культура

6 февраля 2025 года в 18.00 часов состоится творческий вечер, посвященный дню рождения Народного артиста России, художественного руководителя Московского Молодежного театра, профессора Вячеслава Семеновича Спесивцева.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Народный артист России, художественный руководитель Московского Молодежного театра, профессор Вячеслав Спесивцев

Среди гостей мэтра будут известные артисты, режиссеры, писатели, поэты, драматурги, политики, бизнесмены.

Творческий вечер будет устроен как театральный капустник, а его гвоздём станет премьерный спектакль "Сказка о царе Салтане".