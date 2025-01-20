6 февраля 2025 года в 18.00 часов состоится творческий вечер, посвященный дню рождения Народного артиста России, художественного руководителя Московского Молодежного театра, профессора Вячеслава Семеновича Спесивцева.
Среди гостей мэтра будут известные артисты, режиссеры, писатели, поэты, драматурги, политики, бизнесмены.
Творческий вечер будет устроен как театральный капустник, а его гвоздём станет премьерный спектакль "Сказка о царе Салтане".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.