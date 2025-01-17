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Читаем вместе: сказочный тимбилдинг от Театра МОСТ

Культура

19 января, 16 и 22 февраля Театр "МОСТ" представит популярные детские произведения в формате караоке-сказки.

Афиша проекта Театра МОСТ Читаем вместе
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Афиша проекта Театра МОСТ Читаем вместе

Интерактивные спектакли проекта "Читаем вместе" — это озорной тимбилдинг для детей и их родителей, потому что участвуют в представлении не только артисты, но и зрители! В караоке-варианте будут показаны "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" Александра Пушкина и "Гадкий утёнок" Ганса Христиана Андерсена.

Чтецкий проект не подразумевает громоздких декораций и пышных костюмов, это — полное погружение в литературные истории, где пробуждается фантазия и смекалка, где каждому хочется проявить себя, почувствовав поддержку команды! Проект "Читаем вместе" — это завораживающее чтение, лиричные песни под гитару и зажигательные танцы.

Наставниками, помогающими распутать хитросплетения сюжетов, станут опытные артисты театра. Среди них — Алина Симонова, автор и исполнитель песен, лауреат Грушинского фестиваля, автор музыкальных композиций для сериала "Фиксики", а также Александр Лисицин — педагог детской актерской студии Театра "МОСТ".

Представления для детей "Читаем вместе" (6+), Театр МОСТ, Новая сцена, Новинский б-р, 22, стр.1

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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