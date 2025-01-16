Повторила за россиянкой: французская балерина станцевала на ледоколе в Антарктике

0:31 Your browser does not support the audio element. Культура

Французская балерина Виктория Добервилль сообщила в соцсетях, что ей удалось станцевать на ледоколе в Антарктике.

Фото: Freepik Арктика

Она отметила, что для создания видео не использовался искусственный интеллект. Виктория все сделала сама.

Кстати, похожий перформанс на фоне ледокола первым исполнила российская балерина. Она станцевала партию из балета Чайковского "Лебединое озеро" на фоне атомного ледокола "50 лет Победы" на Северном полюсе.

Уточнения

Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

