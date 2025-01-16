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Ничего, что я Чехоff?: в театре Модерн покажут невероятную историю жизни Михаила и Ольги Чеховых

2:21
Культура

19 января на основной сцене Московского драматического театра "Модерн" развернётся захватывающая история жизни и любви Михаила и Ольги Чеховых, людей, ставших символами театра и кинематографа.

Сцена из спектакля театра Модерн Ничего, что я Чехоff?
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Ничего, что я Чехоff?

Спектакль Юрия Грымова "Ничего, что я Чехоff?" переносит зрителей в первую половину 20 века. Российская империя, Германия, Америка. На фоне великих потрясений уникальным образом складываются судьбы Чеховых.

Михаил Чехов, актер, режиссёр и великий педагог, племянник Антона Чехова, основал собственную актерскую школу, воспитал не одно поколение артистов, получивших мировую славу. Через "систему Чехова" прошли Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Энтони Куинн, Юл Бриннер, Ллойд Бриджес и многие другие голливудские "звёзды". Школу называли "кузницей театральных талантов". Особенно значимым считается вклад Чехова в раскрытие таланта Мэрилин Монро. Роль Мэрилин в спектакле блестяще исполнила Маина Чижевская.

Первая жена Михаила Чехова Ольга — личность, окутанная легендами. Получила от Гитлера звание Государственной актрисы Третьего рейха, сопровождала его на мероприятиях и принимала у себя дома. По некоторым сведениям, работала на три разведки одновременно.

За 2 часа перед зрителями пронесётся целая эпоха. На одной сцене предстанут Лаврентий Берия и Адольф Гитлер, Константин Станиславский и Евгений Вахтангов, Ева Браун и Мэрилин Монро — люди, которых невозможно даже представить стоящими в одном ряду. Но жизненный путь Михаила и Ольги Чеховых непостижимым образом связывает все эти имена.

Восхитительная музыка и свет, невероятные режиссерские решения полностью погружают зрителей в удивительную жизнь этих великих людей, Михаила и Ольги Чеховых.

В ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Александр Горелов,
  • Александр Борисов,
  • Леонид Трегуб,
  • Мария Орлова,
  • Надежда Меньшова,
  • Алексей Багдасаров,
  • Маина Чижевская,
  • Александр Колесников,
  • Марина Дианова

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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