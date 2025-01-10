Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взаимопомощь на дороге: язык жестов водителей
Эксперт рассказала, какие туры на лето можно сейчас бронировать со скидкой
Группа Свеза укрепляет позиции в отрасли — покупка двух предприятий в Ленинградской области
Спиртовые тоники: нужна ли вам эта часть ежедневного ухода
Эксперты спрогнозировали рост цен на отдых в Сочи
Туристический налог ввели в ряде районов Ленобласти: где и кому придется платить
Дама с камелиями: откройте сердце для любви
Гардения: королева ароматов в вашем доме
Начните утро правильно: 7 простых ритуалов для молодости

В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума

1:24
Культура

19 января в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова.

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Горе от ума
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Горе от ума

Режиссер — Вячеслав Спесивцев.

Спектакль входит в проект Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Классика в классе".

Один из методов познания мира — познание через художественный образ — именно такой метод предлагает зрителю профессор Спесивцев. Он дает зрителю свою трактовку классического произведения, сохраняя авторский текст. Плюс ко всему этому — яркая, динамичная постановка, которая с первых секунд действия захватывает зрителя: Чацкий приезжает в дом Фамусовых с грудой чемоданов, которые на глазах у зрителя превращаются в декорации. Спектакль поставлен в форме водевиля. Вместе с актерами зритель повторяет и заучивает под классическую музыку ключевые и ставшие расхожими фразы из бессмертного произведения Грибоедова: "Влюбленные часов не наблюдают", "Дым Отечества нам сладок и приятен", "Злые языки — страшнее пистолета" и др.

В главных ролях:

  • Василий Спесивцев,
  • Маргарита Никулина,
  • Артем Аксенов,
  • Сергей Захаров,
  • Семен Спесивцев,
  • Ольга Гулуева

и др.

Начало спектакля в 18:00.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда Аудио 
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Экономика и бизнес
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива Аудио 
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве
Экономика и бизнес
Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Последние материалы
В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума
Дама с камелиями: откройте сердце для любви
Гардения: королева ароматов в вашем доме
Начните утро правильно: 7 простых ритуалов для молодости
Моргенштерн* вышел на связь в неадекватном состоянии и рассказал о таракашках в своей голове
Новый премиальный кроссовер от BYD: что скрывается за названием Denza B5?
Тайны дубовых галлов: как 8-летний мальчик изменил науку о муравьях
Самая высокая гора Солнечной системы: факты, которые вас удивят
Как заморозить сыр, чтобы он не потерял вкуса
Простые шаги, чтобы кошка захотела жить с вами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.