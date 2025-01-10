19 января в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова.
Режиссер — Вячеслав Спесивцев.
Спектакль входит в проект Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Классика в классе".
Один из методов познания мира — познание через художественный образ — именно такой метод предлагает зрителю профессор Спесивцев. Он дает зрителю свою трактовку классического произведения, сохраняя авторский текст. Плюс ко всему этому — яркая, динамичная постановка, которая с первых секунд действия захватывает зрителя: Чацкий приезжает в дом Фамусовых с грудой чемоданов, которые на глазах у зрителя превращаются в декорации. Спектакль поставлен в форме водевиля. Вместе с актерами зритель повторяет и заучивает под классическую музыку ключевые и ставшие расхожими фразы из бессмертного произведения Грибоедова: "Влюбленные часов не наблюдают", "Дым Отечества нам сладок и приятен", "Злые языки — страшнее пистолета" и др.
В главных ролях:
и др.
Начало спектакля в 18:00.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.