В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума

1:24 Your browser does not support the audio element. Культура

19 января в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Горе от ума" по пьесе Александра Грибоедова.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Горе от ума

Режиссер — Вячеслав Спесивцев.

Спектакль входит в проект Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Классика в классе".

Один из методов познания мира — познание через художественный образ — именно такой метод предлагает зрителю профессор Спесивцев. Он дает зрителю свою трактовку классического произведения, сохраняя авторский текст. Плюс ко всему этому — яркая, динамичная постановка, которая с первых секунд действия захватывает зрителя: Чацкий приезжает в дом Фамусовых с грудой чемоданов, которые на глазах у зрителя превращаются в декорации. Спектакль поставлен в форме водевиля. Вместе с актерами зритель повторяет и заучивает под классическую музыку ключевые и ставшие расхожими фразы из бессмертного произведения Грибоедова: "Влюбленные часов не наблюдают", "Дым Отечества нам сладок и приятен", "Злые языки — страшнее пистолета" и др.

В главных ролях:

Василий Спесивцев,

Маргарита Никулина,

Артем Аксенов,

Сергей Захаров,

Семен Спесивцев,

Ольга Гулуева

и др.

Начало спектакля в 18:00.