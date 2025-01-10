Дама с камелиями: откройте сердце для любви

1:01 Your browser does not support the audio element. Культура

Вы когда-нибудь задумывались, как часто мы, окружённые вниманием и комплиментами, на самом деле жаждем тишины и искренности?

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Дама с камелиями

Спектакль "Дама с камелиями", который пройдет 18 и 19 января в Театре на Трубной, погружает нас в мир, где блеск светских бесед скрывает глубокую тоску и потребность в настоящих чувствах.

Маргарита, главная героиня произведения Александра Дюма (сына), живёт в окружении роскоши, но её сердце томится в поисках любви. Как часто мы, подобно ей, выбираем "безвкусные" отношения, забывая о том, что настоящая красота — в искренности и глубине чувств? Камелии, которые она любит, символизируют хрупкость и нежность, а её история — это роман, зеркало для каждого из нас.

Сможет ли Маргарита, столкнувшись с настоящими эмоциями, позволить себе быть уязвимой?

В роли Маргариты Готье — Валерия Ланская.