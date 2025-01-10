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Дама с камелиями: откройте сердце для любви

1:01
Культура

Вы когда-нибудь задумывались, как часто мы, окружённые вниманием и комплиментами, на самом деле жаждем тишины и искренности?

Сцена из спектакля Театра на Трубной Дама с камелиями
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Дама с камелиями

Спектакль "Дама с камелиями", который пройдет 18 и 19 января в Театре на Трубной, погружает нас в мир, где блеск светских бесед скрывает глубокую тоску и потребность в настоящих чувствах.

Маргарита, главная героиня произведения Александра Дюма (сына), живёт в окружении роскоши, но её сердце томится в поисках любви. Как часто мы, подобно ей, выбираем "безвкусные" отношения, забывая о том, что настоящая красота — в искренности и глубине чувств? Камелии, которые она любит, символизируют хрупкость и нежность, а её история — это роман, зеркало для каждого из нас.

Сможет ли Маргарита, столкнувшись с настоящими эмоциями, позволить себе быть уязвимой?

В роли Маргариты Готье — Валерия Ланская.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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