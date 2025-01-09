Красавец мужчина: игра на грани манипуляций и любви

17 и 31 января вы столкнетесь с непростой историей, где красота становится оружием, а любовь — ловушкой.
Главный герой, Аполлон Окоемов, знает, как завоевать сердца, но его истинные намерения скрыты под маской обаяния. Он использует свою привлекательность, чтобы манипулировать и разрушать жизни, оставляя за собой лишь пустоту и боль.
Зоя, его "любимая", оказывается в плену его чар. Каждый её шаг — это борьба за свободу, за возможность поднять голову и уйти от абьюзивных отношений. Сможет ли она распознать игру, в которой её чувства — лишь пешки на шахматной доске? В спектакле "Красавец мужчина" вы увидите, как легко можно потерять себя, доверяя тому, кто не способен на искренность.
Режиссёр: Дмитрий Астрахан.
В ролях:
и другие.
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