Красавец мужчина: игра на грани манипуляций и любви

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17 и 31 января вы столкнетесь с непростой историей, где красота становится оружием, а любовь — ловушкой.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина

Главный герой, Аполлон Окоемов, знает, как завоевать сердца, но его истинные намерения скрыты под маской обаяния. Он использует свою привлекательность, чтобы манипулировать и разрушать жизни, оставляя за собой лишь пустоту и боль.

Зоя, его "любимая", оказывается в плену его чар. Каждый её шаг — это борьба за свободу, за возможность поднять голову и уйти от абьюзивных отношений. Сможет ли она распознать игру, в которой её чувства — лишь пешки на шахматной доске? В спектакле "Красавец мужчина" вы увидите, как легко можно потерять себя, доверяя тому, кто не способен на искренность.

Режиссёр: Дмитрий Астрахан.

В ролях:

Родион Вьюшкин,

Анастасия Акатова,

Джульетта Шабанова,

Вадим Андреев,

Анатолий Шалухин,

Иван Мамонов,

Елена Санаева,

Татьяна Циренина

и другие.