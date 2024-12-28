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Семейные тайны: откройте шкаф с секретами на спектакле Театра на Трубной

0:45
Культура

7 и 8 января в Театре на Трубной — спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" — история о встрече родителей с невесткой, настоящая драма, где каждый персонаж прячет свои тайны, а шкаф становится символом скрытых эмоций и неразгаданных загадок.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели

Представьте себе: Сэмюэль решает представить свою возлюбленную Мэлори родителям. С самого начала атмосфера накаляется, и становится ясно, что поладить со свекровью будет непросто. Но разве не в таких ситуациях проявляется настоящая суть семьи? Каждый откровенный разговор становится шагом к открытию, которое перевернет их жизни.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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