Семейные тайны: откройте шкаф с секретами на спектакле Театра на Трубной

0:45 Your browser does not support the audio element. Культура

7 и 8 января в Театре на Трубной — спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" — история о встрече родителей с невесткой, настоящая драма, где каждый персонаж прячет свои тайны, а шкаф становится символом скрытых эмоций и неразгаданных загадок.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Семейный шкаф и его обитатели

Представьте себе: Сэмюэль решает представить свою возлюбленную Мэлори родителям. С самого начала атмосфера накаляется, и становится ясно, что поладить со свекровью будет непросто. Но разве не в таких ситуациях проявляется настоящая суть семьи? Каждый откровенный разговор становится шагом к открытию, которое перевернет их жизни.

Неужели ложь, даже во благо, может быть оправдана?