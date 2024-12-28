В поисках динозавров: в новогодние каникулы театр Модерн приглашает в Затерянный мир Артура Конан Дойла

1:52 Your browser does not support the audio element. Культура

"Возьмите себе за правило: никогда не оглядывайтесь назад, всегда смотрите только вперед, где вас ждет великий подвиг!"

Артур Конан Дойл Фото: Пресс-служба театра Модерн Сцена из спектакля театра Модерн Затерянный мир

С 3 по 8 января в Московском драматическом театре "Модерн" будут бродить гигантские динозавры, ящеры и гориллы, а маленькие зрители получат возможность ощутить себя настоящими героями.

Режиссер Юрий Грымов представляет музыкальный спектакль для всей семьи "Затерянный мир" по роману Артура Конан Дойла.

Постановка переносит юных зрителей в самое сердце опасных и манящих джунглей Южной Америки. Молодой репортер Нед Мелоун в составе экспедиции профессора Челленджера отправляется из Лондона в дикие джунгли в поисках динозавров, навстречу неизвестности. Он и не подозревал, какие невероятные открытия и серьезные испытания ждут его впереди!

Юным зрителям обещано полное погружение в удивительный мир дикой природы, они не только совершают подвиги вместе с верными друзьями, но и учатся бережно относиться к природе. По словам создателей, это представление точно станет незабываемым приключением для всей семьи!

"Затерянный мир" Юрия Грымова — одна из самых аншлаговых постановок в театре "Модерн" на протяжении нескольких лет. В новогодние каникулы театр сыграет 6 спектаклей. В фойе юных зрителей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.

В ролях:

Александр Толмачев,

Евгений Казак,

Денис Игнатов,

Александра Богданова,

Александр Мирлюнди,

Константин Конушкин,

Алексей Баранов,

Александр Серый,

Диллон Олойеде,

Роман Зубрилин,

Александр Колесников.