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В поисках динозавров: в новогодние каникулы театр Модерн приглашает в Затерянный мир Артура Конан Дойла

1:52
Культура

"Возьмите себе за правило: никогда не оглядывайтесь назад, всегда смотрите только вперед, где вас ждет великий подвиг!"
Артур Конан Дойл

Сцена из спектакля театра Модерн Затерянный мир
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Затерянный мир

С 3 по 8 января в Московском драматическом театре "Модерн" будут бродить гигантские динозавры, ящеры и гориллы, а маленькие зрители получат возможность ощутить себя настоящими героями.

Режиссер Юрий Грымов представляет музыкальный спектакль для всей семьи "Затерянный мир" по роману Артура Конан Дойла.

Постановка переносит юных зрителей в самое сердце опасных и манящих джунглей Южной Америки. Молодой репортер Нед Мелоун в составе экспедиции профессора Челленджера отправляется из Лондона в дикие джунгли в поисках динозавров, навстречу неизвестности. Он и не подозревал, какие невероятные открытия и серьезные испытания ждут его впереди!

Юным зрителям обещано полное погружение в удивительный мир дикой природы, они не только совершают подвиги вместе с верными друзьями, но и учатся бережно относиться к природе. По словам создателей, это представление точно станет незабываемым приключением для всей семьи!

"Затерянный мир" Юрия Грымова — одна из самых аншлаговых постановок в театре "Модерн" на протяжении нескольких лет. В новогодние каникулы театр сыграет 6 спектаклей. В фойе юных зрителей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.

В ролях:

  • Александр Толмачев,
  • Евгений Казак,
  • Денис Игнатов,
  • Александра Богданова,
  • Александр Мирлюнди,
  • Константин Конушкин,
  • Алексей Баранов,
  • Александр Серый,
  • Диллон Олойеде,
  • Роман Зубрилин,
  • Александр Колесников.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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