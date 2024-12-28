В поисках динозавров: в новогодние каникулы театр Модерн приглашает в Затерянный мир Артура Конан Дойла

"Возьмите себе за правило: никогда не оглядывайтесь назад, всегда смотрите только вперед, где вас ждет великий подвиг!"
Артур Конан ДойлФото: Пресс-служба театра МодернСцена из спектакля театра Модерн Затерянный мир
С 3 по 8 января в Московском драматическом театре "Модерн" будут бродить гигантские динозавры, ящеры и гориллы, а маленькие зрители получат возможность ощутить себя настоящими героями.
Режиссер Юрий Грымов представляет музыкальный спектакль для всей семьи "Затерянный мир" по роману Артура Конан Дойла.
Постановка переносит юных зрителей в самое сердце опасных и манящих джунглей Южной Америки. Молодой репортер Нед Мелоун в составе экспедиции профессора Челленджера отправляется из Лондона в дикие джунгли в поисках динозавров, навстречу неизвестности. Он и не подозревал, какие невероятные открытия и серьезные испытания ждут его впереди!
Юным зрителям обещано полное погружение в удивительный мир дикой природы, они не только совершают подвиги вместе с верными друзьями, но и учатся бережно относиться к природе. По словам создателей, это представление точно станет незабываемым приключением для всей семьи!
"Затерянный мир" Юрия Грымова — одна из самых аншлаговых постановок в театре "Модерн" на протяжении нескольких лет. В новогодние каникулы театр сыграет 6 спектаклей. В фойе юных зрителей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.
Режиссер-постановщик — Юрий Грымов.
В ролях:
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