В день празднования Рождества Христова Московский Молодежный Театр покажет спектакль Рождество

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

7 января в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Рождество" в рамках проекта "Библия для детей".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Рождество

Режиссер — Вячеслав Спесивцев

В этой постановке юный зритель увидит явление волхвов к деве Марии, проследит за появлением на свет Спасителя и многими другими событиями, описанными в Библии. Но мы предлагаем юному зрителю не просто оставаться сторонним наблюдателем, но и самому стать участником событий, которые развернулись в пещерах Вифлеемских 2025 лет тому назад, ведь наш спектакль — интерактивный и музыкальный! В главных ролях: Елизавета Лукошникова, Артем Аксенов, засл. арт. РФ Людмила Бабаева, Юлия Надыршина-Бушуева и др.

Спектакль демонстрировался в Соборном зале Храма Христа Спасителя в Москве, и был высочайше одобрен Предстоятелем Русской Православной Церкви Кириллом.

Начало спектакля — в 14:00

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