В день празднования Рождества Христова Московский Молодежный Театр покажет спектакль Рождество

7 января в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Рождество" в рамках проекта "Библия для детей".
Режиссер — Вячеслав Спесивцев
В этой постановке юный зритель увидит явление волхвов к деве Марии, проследит за появлением на свет Спасителя и многими другими событиями, описанными в Библии. Но мы предлагаем юному зрителю не просто оставаться сторонним наблюдателем, но и самому стать участником событий, которые развернулись в пещерах Вифлеемских 2025 лет тому назад, ведь наш спектакль — интерактивный и музыкальный! В главных ролях: Елизавета Лукошникова, Артем Аксенов, засл. арт. РФ Людмила Бабаева, Юлия Надыршина-Бушуева и др.
Спектакль демонстрировался в Соборном зале Храма Христа Спасителя в Москве, и был высочайше одобрен Предстоятелем Русской Православной Церкви Кириллом.
Начало спектакля — в 14:00
6+
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.