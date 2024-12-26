Западная молодёжь фанатеет от русского классика из-за бума в соцсетях: что такое Лихорадка Достоевского?

Молодёжь на Западе внезапно стала фанатеть от произведения российского писателя Федора Достоевского "Белые ночи".
В Англии повесть 1848 года массово начала скупать молодежь. В книжных полный sold out, "Белые ночи" заняла четвёртое место по продажам среди иностранной литературы.
С чего же такой интерес? Этот бум вызвали видео в соцсетях, где люди то восторгаются историей любви, то говорят, что повесть разбила им сердце. А кто-то даже делает плей-листы с русской музыкой. Такому западному явлению дали название -"лихорадка Достоевского".
Фёдор Миха́йлович Достое́вский (30 октября [11 ноября] 1821, Москва — 28 января [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист.
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