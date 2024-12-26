Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капуста на зависть соседям: три способа подкормки для активного роста
Готовим праздничный холодец: классика новогоднего стола
Как семья Жуковых спаслась от цунами на Шри-Ланке 20 лет назад
Одежда на размер больше: случаи, когда это может быть вашим секретным оружием в стиле
Городские оазисы для любителей животных
Свердловская область готовится к всплеску заболеваемости свиным гриппом
Рассказываем, как превратить купленный розмарин в комнатное растение
Как крысы узнают своих хозяев: тайны крысиных чувств
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая увеличил доходы от туризма на 21%

Западная молодёжь фанатеет от русского классика из-за бума в соцсетях: что такое Лихорадка Достоевского?

Культура

Молодёжь на Западе внезапно стала фанатеть от произведения российского писателя Федора Достоевского "Белые ночи".

Книга
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Книга

В Англии повесть 1848 года массово начала скупать молодежь. В книжных полный sold out, "Белые ночи" заняла четвёртое место по продажам среди иностранной литературы.

С чего же такой интерес? Этот бум вызвали видео в соцсетях, где люди то восторгаются историей любви, то говорят, что повесть разбила им сердце. А кто-то даже делает плей-листы с русской музыкой. Такому западному явлению дали название -"лихорадка Достоевского".

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Достое́вский (30 октября [11 ноября] 1821, Москва — 28 января [9 февраля] 1881, Санкт-Петербург) — русский писатель, мыслитель, философ и публицист.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован
Банки
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Юрий Лоза заподозрил машины скорой помощи в обмане
Как Москва меняет будущее Wi-Fi-сетей
Как спасти пересоленные котлеты: два проверенных способа
Три зимние ошибки, которые могут испортить лобовое стекло
Почему Луна исчезнет в Новый год: объяснение учёных
Как сделать купание комфортным для вашей кошки
Первый в России горнолыжный отель all inclusive откроется в Карачаево-Черкесии
В США объяснили эффективность нового китайского бомбардировщика-невидимки
Приталенный силуэт, шоколадно-кремовые оттенки — что ещё будет модно в 2025 году?
Затраты родителей в сфере образования Японии достигли рекорда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.