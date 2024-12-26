31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи

31 декабря и 2 января в Московском драматическом театре "Модерн" сыграют добрую семейную комедию режиссёра Юрия Грымова "Масквичи" (именно так, через букву "А", на старом московском диалекте).
На сцене "Модерна" разворачивается невыдуманная история московской семьи, разделённой Атлантикой. А герои этой истории до боли знакомы всем и каждому — зритель обязательно узнает в них себя, своих детей или родителей.
Приезд пожилых родителей к дочерям - как стихийное бедствие: в первый же день в чужой стране умудряются устроить дебош, в одночасье рушат привычный уклад в семье, начинают задавать неудобные вопросы, лезут с непрошеными советами: не так одеты, не то едите, не там работаете, даже розетки им не те. Внук Лео едва говорит на русском языке. Старшая дочь — уже не Ася, а Ариэль, "как стиральный порошок". Муж Аси, выходец с Кубы, вообще ничего не понимает про этих странных людей из "Страны Советов", а они ничего не понимают про него. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные "масквичи" начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, усаживают их за один стол, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.
Автор пьесы Екатерина Брезгунова определила жанр как "драмедия" — драма плюс комедия. Но режиссёр Юрий Грымов сделал чистую комедию с мелодраматическим финалом, лёгкую и по-житейски мудрую.
Юрий Грымов: "Я большой поклонник таких социальных комедий, как работы Георгия Данелии, и я долго искал похожий материал. Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас!"
Тепло домашнего очага, добрый юмор, много яркого света и великолепной музыки, — в этом спектакле есть все для новогоднего настроения. На протяжении всего действия звучат известные всем хиты 80-х в исполнении Валерия Ободзинского, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Pink Floyd.
Режиссёр: Юрий Грымов.
В ролях:
и др.
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