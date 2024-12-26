Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Лучший картофельный гратен: минимальный набор ингредиентов
Экзопланеты легче ваты: система Kepler-51 пополнилась новым миром
Из чего состоит счастье: мнение психолога
Какие кредиты будут популярны в ближайшие месяцы — мнение эксперта
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Друг Яниса Тиммы раскрыл подозрительную деталь в смерти баскетболиста
Милый, смотри, кого потерял: бывшая жена SHAMANа устроила откровенную фотосессию

31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи

2:43
Культура

31 декабря и 2 января в Московском драматическом театре "Модерн" сыграют добрую семейную комедию режиссёра Юрия Грымова "Масквичи" (именно так, через букву "А", на старом московском диалекте).

Сцена из спектакля театра Модерн Масквичи
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Масквичи

На сцене "Модерна" разворачивается невыдуманная история московской семьи, разделённой Атлантикой. А герои этой истории до боли знакомы всем и каждому — зритель обязательно узнает в них себя, своих детей или родителей.

Приезд пожилых родителей к дочерям - как стихийное бедствие: в первый же день в чужой стране умудряются устроить дебош, в одночасье рушат привычный уклад в семье, начинают задавать неудобные вопросы, лезут с непрошеными советами: не так одеты, не то едите, не там работаете, даже розетки им не те. Внук Лео едва говорит на русском языке. Старшая дочь — уже не Ася, а Ариэль, "как стиральный порошок". Муж Аси, выходец с Кубы, вообще ничего не понимает про этих странных людей из "Страны Советов", а они ничего не понимают про него. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные "масквичи" начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, усаживают их за один стол, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом.

Автор пьесы Екатерина Брезгунова определила жанр как "драмедия" — драма плюс комедия. Но режиссёр Юрий Грымов сделал чистую комедию с мелодраматическим финалом, лёгкую и по-житейски мудрую.

Юрий Грымов: "Я большой поклонник таких социальных комедий, как работы Георгия Данелии, и я долго искал похожий материал. Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас!"

Тепло домашнего очага, добрый юмор, много яркого света и великолепной музыки, — в этом спектакле есть все для новогоднего настроения. На протяжении всего действия звучат известные всем хиты 80-х в исполнении Валерия Ободзинского, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Pink Floyd.

Режиссёр: Юрий Грымов.

В ролях:

  • Богдан Щукин,
  • Александр Борисов,
  • Валерия Королёва,
  • Марина Дианова,
  • Диллон Олойеде,
  • Марианна Канивец,
  • Евгений Невар,
  • Мария Кондратова

и др.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Недвижимость
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы Аудио 
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь
Любовь: научно-романтический расчет
Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно
Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана
Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй
31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Эксперты назвали самые необычные районы мира
Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания
Рецепт запеканки, который возвращает в детство
Три признака привязанности кошки к вам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.