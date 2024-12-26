Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Заворотнюк устроила гендер-пати в Дубае: интуиция не подвела
Как правильно удобрять лук и чеснок для богатого урожая
Россиянам назвали преимущества и недостатки натяжных потолков
Фальшивые сайты ETA: предупреждение для российских туристов
Это простое средство остановит гниение картофеля в погребе
Как 15-минутные тренировки меняют представление о фитнесе?
Стоимость самой дешевой квартиры в Анталье составила 2,5 миллиона рублей
Как вернуть коже свежесть: секреты, которые помогут замедлить старение
Зачем снимать лишние брелоки с ключей

Достоевская. Сны Анны: даты перевоплощений актрисы Веры Семёновой

2:06
Культура

9, 10 января и 28 февраля на сцене Театра "МОСТ" покажут один из аншлаговых спектаклей — "Достоевская. Сны Анны".

Сцена из спектакля театра МОСТ Достоевская. Сны Анны
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Сцена из спектакля театра МОСТ Достоевская. Сны Анны

В пронзительной мелодраме Георгия Долмазяна, где время идет в обратном направлении, жену великого русского писателя играют шесть актрис. Они как страницы жизни любимой женщины Достоевского — разные. Но та, самая мудрая, голосом которой зритель слышит дневниковые записи вдовы писателя, неизменно исполняется одной артисткой — Верой Семёновой.

"Это одно из самых сильных знаковых событий, которое произошло со мной в театре, — говорит о постановке создательница образа "возрастной Анны". — До этого спектакля я читала Достоевского просто для того, чтобы прочитать. Не анализировала, не прочувствовала. Когда начала заниматься ролью, то все перечитала. И только тогда я поняла, что это невероятная литература. Пришло осознание его гения".

Спектакль "Достоевская. Сны Анны" — история семьи, любви и испытаний, которые пережили вместе писатель и его муза. Классик мировой литературы признавался, что они с женой "срослись душой". Четверть века разницы в возрасте, болезнь, смерть детей и нищета — ничто не стало помехой союзу Достоевских. Они были вместе 14 лет. Их история осталась в веках. И она оживёт на сцене Театра "МОСТ".

Другие метаморфозы с Верой Семёновой случатся 12 и 13 февраля — актриса сыграет главную героиню в премьерном спектакле "Дни Турбиных", в январе на эту постановку уже не попасть — мест нет.

"Достоевская. Сны Анны" (16+), 9, 10 января и 28 февраля в 19:00, 2 часа без антракта, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, д. 6

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован
Банки
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Аудио 
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты
Экономика и бизнес
Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Только наземная операция спасёт Израиль от постояннной угрозы из Йемена Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
Киркоров объяснил, почему Настя Ивлеева останется внизу с пробитым дном
Пять ошибок при ремонте кухни, которые могут дорого стоить
Первая жена Яниса Тиммы нашла повод уколоть Анну Седокову: пища для размышления для многих мужчин
Диета, которая идеально подойдёт россиянам
Самодельные почвосмеси: экономия и здоровье ваших растений
Урожай на подоконнике: секреты выращивания клубники
Пляжные острова мира, которые можно посетить в любое время года
Как позаимствовать у мужчины вещи и создать стильный праздничный образ
Трамп готовит СВО? США хотят обрасти новыми территориями
Наследие многодетности: как семья влияет на личность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.