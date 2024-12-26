Достоевская. Сны Анны: даты перевоплощений актрисы Веры Семёновой

2:06 Your browser does not support the audio element. Культура

9, 10 января и 28 февраля на сцене Театра "МОСТ" покажут один из аншлаговых спектаклей — "Достоевская. Сны Анны".

Фото: Пресс-служба театра МОСТ Сцена из спектакля театра МОСТ Достоевская. Сны Анны

В пронзительной мелодраме Георгия Долмазяна, где время идет в обратном направлении, жену великого русского писателя играют шесть актрис. Они как страницы жизни любимой женщины Достоевского — разные. Но та, самая мудрая, голосом которой зритель слышит дневниковые записи вдовы писателя, неизменно исполняется одной артисткой — Верой Семёновой.

"Это одно из самых сильных знаковых событий, которое произошло со мной в театре, — говорит о постановке создательница образа "возрастной Анны". — До этого спектакля я читала Достоевского просто для того, чтобы прочитать. Не анализировала, не прочувствовала. Когда начала заниматься ролью, то все перечитала. И только тогда я поняла, что это невероятная литература. Пришло осознание его гения".

Спектакль "Достоевская. Сны Анны" — история семьи, любви и испытаний, которые пережили вместе писатель и его муза. Классик мировой литературы признавался, что они с женой "срослись душой". Четверть века разницы в возрасте, болезнь, смерть детей и нищета — ничто не стало помехой союзу Достоевских. Они были вместе 14 лет. Их история осталась в веках. И она оживёт на сцене Театра "МОСТ".

Другие метаморфозы с Верой Семёновой случатся 12 и 13 февраля — актриса сыграет главную героиню в премьерном спектакле "Дни Турбиных", в январе на эту постановку уже не попасть — мест нет.

"Достоевская. Сны Анны" (16+), 9, 10 января и 28 февраля в 19:00, 2 часа без антракта, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, д. 6