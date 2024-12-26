Глубинные черты русского человека — в спектакле Пётр I

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4 и 23 января Театр "Модерн" представит показы спектакля "Пётр I" — первой части масштабной трилогии "Антихрист и Христос" в уходящем году.

Фото: Пресс-служба театра Модерн Афиша спектакля театра Модерн Петр I

Постановка Юрия Грымова три года идёт с аншлагами — этот факт иллюстрирует большой зрительский интерес к истории страны и мира, а также — актуальность тем, поднятых режиссёром.

"Мне кажется, одна из главных проблем, которую не могут решить люди, — проблема распознавания добра и зла. Но, не решив ее, мы не можем нормально существовать, — говорит режиссёр Юрий Грымов. — Многие из нас пересекают границу между Христом и Антихристом по сто раз за день, некоторые уже и не замечают, что льют воду на мельницу дьявола, просто давно к этому привыкли. Мне захотелось поговорить на эту тему через трилогию Мережковского. Первый спектакль посвящен Петру Первому — человеку, который искренне верил, что стремится к благим целям, в то время как, возможно, двигался прямо в противоположном направлении".

"Пётр I" — яркий и эмоциональный спектакль, который раскрывает исконный образ России эпохи русского царя, величественные и суровые традиции и нравы того общества. Сражения и истинная цена побед и поражений, отчаянная любовь и слепая преданность — постановка затрагивает глубинные черты характера русского человека, которые мы проносим из поколения в поколение через века.

В основе сюжета — противоречивая фигура российского императора, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции, от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем же был правитель для своего народа, и что он оставил потомкам, в том числе и нам сегодняшним — добро или зло? Чем исторически оборачивается для России желание следовать "западным меркам", забывая о своей аутентичности?

"Пётр I" (16+), режиссёр-постановщик: Юрий Грымов, 2 часа 40 минут с антрактом, театр "Модерн"