В Московском Молодежном Театре покажут интерактивного Щелкунчика

30 декабря в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Щелкунчик".
Автор: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Постановка: Василий Спесивцев
Для главных зрителей спектакля — детей младшего и среднего возраста — представление будет захватывающим зрелищем. Ребятам понравятся красочные, богато украшенные костюмы героев сказки, огромная семиметровая новогодняя елка на сцене, веселая ритмичная музыка, а главное — зритель сможет сам стать участником спектакля, ведь постановка интерактивная.
Еще одной привлекательной стороной спектакля является то, что множество ролей в этом спектакле исполняют одногодки зрителей — воспитанники младшей и средней студий при театре. Солдатики, мышата, игрушки с елки — все это студийцы, которые вовлекают своих сверстников в интересную игру.
В спектакле присутствуют элементы акробатики, фехтования и жонглирования, что в сочетании с волшебной музыкой позволяет создать неповторимое новогоднее праздничное настроение.
Продолжительность спектакля: 50 минут
0+
Начало в 12:00 и 17:00
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