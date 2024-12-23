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В Московском Молодежном Театре покажут интерактивного Щелкунчика

Культура

30 декабря в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Щелкунчик".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Щелкунчик
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Щелкунчик

Автор: Эрнст Теодор Амадей Гофман

Постановка: Василий Спесивцев

Для главных зрителей спектакля — детей младшего и среднего возраста — представление будет захватывающим зрелищем. Ребятам понравятся красочные, богато украшенные костюмы героев сказки, огромная семиметровая новогодняя елка на сцене, веселая ритмичная музыка, а главное — зритель сможет сам стать участником спектакля, ведь постановка интерактивная.

Еще одной привлекательной стороной спектакля является то, что множество ролей в этом спектакле исполняют одногодки зрителей — воспитанники младшей и средней студий при театре. Солдатики, мышата, игрушки с елки — все это студийцы, которые вовлекают своих сверстников в интересную игру.

В спектакле присутствуют элементы акробатики, фехтования и жонглирования, что в сочетании с волшебной музыкой позволяет создать неповторимое новогоднее праздничное настроение.

Продолжительность спектакля: 50 минут

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Начало в 12:00 и 17:00

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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