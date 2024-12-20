В Московском молодежном театре скоро расскажут, как волки украли елки

18 декабря в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Как волки украли ёлки".
Автор: Вячеслав Спесивцев
Постановка: Василий Спесивцев
Музыка: Василий Спесивцев
Увлекательная история о том, как волки пытались сорвать встречу Нового года, и украли из леса все ёлки. Деду Морозу, Снегурочке, а также их помощникам: щенку, поросенку, вороненку и котенку, — предстоит отыскать похищенных лесных красавиц и наказать волков-хулиганов.
Постановка интерактивная, очень веселая и музыкальная. Для семейного посещения и приобретения хорошего новогоднего настроения.
Продолжительность спектакля: 1 час
Начало: в 19:00
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