В Московском молодежном театре скоро расскажут, как волки украли елки

0:46 Your browser does not support the audio element. Культура

18 декабря в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Как волки украли ёлки".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Как волки украли елки

Автор: Вячеслав Спесивцев

Постановка: Василий Спесивцев

Музыка: Василий Спесивцев

Увлекательная история о том, как волки пытались сорвать встречу Нового года, и украли из леса все ёлки. Деду Морозу, Снегурочке, а также их помощникам: щенку, поросенку, вороненку и котенку, — предстоит отыскать похищенных лесных красавиц и наказать волков-хулиганов.

Постановка интерактивная, очень веселая и музыкальная. Для семейного посещения и приобретения хорошего новогоднего настроения.

Продолжительность спектакля: 1 час

Начало: в 19:00