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В Московском молодежном театре скоро расскажут, как волки украли елки

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Культура

18 декабря в Московском Молодежном Театре покажут спектакль "Как волки украли ёлки".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Как волки украли елки
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Как волки украли елки

Автор: Вячеслав Спесивцев

Постановка: Василий Спесивцев

Музыка: Василий Спесивцев

Увлекательная история о том, как волки пытались сорвать встречу Нового года, и украли из леса все ёлки. Деду Морозу, Снегурочке, а также их помощникам: щенку, поросенку, вороненку и котенку, — предстоит отыскать похищенных лесных красавиц и наказать волков-хулиганов.

Постановка интерактивная, очень веселая и музыкальная. Для семейного посещения и приобретения хорошего новогоднего настроения.

Продолжительность спектакля: 1 час

Начало: в 19:00

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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