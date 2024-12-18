Космос на остановке: художник сделал подарок 90-летнему герою

Известный художник Дамир Хуссамов сделал портреты космонавтов Юрия Гагарина и Бориса Волынова. Последний родом из Прокопьевска, скоро ему исполнится 90 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек на Луне

Художник использовал черно-белые краски для работы. Оба портрета теперь висят на остановочном павильоне "Площадь Победы".

Этот художник давно начал украшать улицы города своими работами. В основном картины размещены на остановочный павильонах. И не только в Прокопьевске, пишет Сiбдепо.

Уточнения

Ю́рий Алексе́евич Гага́рин — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов.



