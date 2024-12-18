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Космос на остановке: художник сделал подарок 90-летнему герою

Культура

Известный художник Дамир Хуссамов сделал портреты космонавтов Юрия Гагарина и Бориса Волынова. Последний родом из Прокопьевска, скоро ему исполнится 90 лет.

Человек на Луне
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек на Луне

Художник использовал черно-белые краски для работы. Оба портрета теперь висят на остановочном павильоне "Площадь Победы".

Этот художник давно начал украшать улицы города своими работами. В основном картины размещены на остановочный павильонах. И не только в Прокопьевске, пишет Сiбдепо.

Уточнения

Ю́рий Алексе́евич Гага́рин — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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