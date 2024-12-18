Космос на остановке: художник сделал подарок 90-летнему герою

Известный художник Дамир Хуссамов сделал портреты космонавтов Юрия Гагарина и Бориса Волынова. Последний родом из Прокопьевска, скоро ему исполнится 90 лет.
Художник использовал черно-белые краски для работы. Оба портрета теперь висят на остановочном павильоне "Площадь Победы".
Этот художник давно начал украшать улицы города своими работами. В основном картины размещены на остановочный павильонах. И не только в Прокопьевске, пишет Сiбдепо.
Ю́рий Алексе́евич Гага́рин — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.