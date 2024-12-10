Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не стать участником ДТП с пешеходом в темной одежде
Тайна руки Леонардо да Винчи: что помешало мастеру закончить картину
Российский космодом Наоми Кэмпбелл в Барвихе купили за 4,5 миллиарда рублей
Что делать, если декабрист теряет листья и не цветет
Ошибки при посадке фасоли, которые оставят вас без урожая
Вдохновение Андерсена: история Круглой башни в сказках
Луна сжимается: скрытая тектоника спутника Земли
Не знаете, что приготовить из фунчозы? Топ-4 блюда из лапши
Собака из приюта: что нужно знать перед выбором?

Чужой ребенок — комедия, которая перевернёт ваше представление о жизни и театре

1:32
Культура

17 декабря в "Театре на Трубной" вас ждёт захватывающее событие — спектакль "Чужой ребенок" по пьесе Василия Шкваркина.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Чужой ребенок
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Чужой ребенок

Под руководством талантливого режиссёра Романа Самгина вы увидите комедийную историю, которая заставит вас смеяться и задумываться одновременно.

Представьте, что вы — Маня, актриса, мечтающая о великой роли. И вот, свершилось! Вы получили шанс, который может изменить вашу карьеру. Но вот беда: ваша героиня беременна, а в вашей жизни всё спокойно и размеренно. Как же вжиться в роль, когда реальность так далека от сюжета? На помощь приходит лучшая подруга Зина, готовая поддержать и вдохновить…

В этом спектакле играют звёзды театра: Юлия Сулес, Олег Кассин, Анастасия Акатова и многие другие. Каждый из них привносит свою уникальность, создавая атмосферу, где искусство встречается с жизнью.

В нашем стремительном мире, полном стресса и забот, спектакль "Чужой ребенок" — возможность отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир, где смех и слёзы идут рука об руку.

Не упустите шанс стать частью этого необычного театрального опыта! Приходите в Театр на Трубной и откройте для себя, как одна новость может изменить всё. Подарите себе вечер, который станет источником вдохновения и обсуждений с близкими. Билеты уже в продаже!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса
Наука и техника
В Японии нашли необычный выход из демографического кризиса Аудио 
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья
Шоу-бизнес
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Сводка с фронта: Киев хочет продолжать воевать без помощи США, Покровск под угрозой окружения Дмитрий Плотников Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Последние материалы
Как тунец стал лидером по содержанию ртути
Новые условия автопрограммы: кто может купить машину со скидкой
Чужой ребенок — комедия, которая перевернёт ваше представление о жизни и театре
В Пермском крае забрали больного сына у матери, прятавшей его от врачей
Земля на новой орбите: как избежать гибели от расширяющегося Солнца
Проблему отцов и детей вновь поднимут в Московском Молодежном Театре
Почему абиссинцы подходят не всем? Особенности этой породы
Угольная зубная паста — гениальное изобретение или ловушка для доверчивых
Идеи сытных и быстрых в приготовлении ужинов, которые понравятся всей семье
Почему Португалия стала самым доступным европейским раем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.