Чужой ребенок — комедия, которая перевернёт ваше представление о жизни и театре

1:32 Your browser does not support the audio element. Культура

17 декабря в "Театре на Трубной" вас ждёт захватывающее событие — спектакль "Чужой ребенок" по пьесе Василия Шкваркина.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Чужой ребенок

Под руководством талантливого режиссёра Романа Самгина вы увидите комедийную историю, которая заставит вас смеяться и задумываться одновременно.

Представьте, что вы — Маня, актриса, мечтающая о великой роли. И вот, свершилось! Вы получили шанс, который может изменить вашу карьеру. Но вот беда: ваша героиня беременна, а в вашей жизни всё спокойно и размеренно. Как же вжиться в роль, когда реальность так далека от сюжета? На помощь приходит лучшая подруга Зина, готовая поддержать и вдохновить…

В этом спектакле играют звёзды театра: Юлия Сулес, Олег Кассин, Анастасия Акатова и многие другие. Каждый из них привносит свою уникальность, создавая атмосферу, где искусство встречается с жизнью.

В нашем стремительном мире, полном стресса и забот, спектакль "Чужой ребенок" — возможность отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир, где смех и слёзы идут рука об руку.

Не упустите шанс стать частью этого необычного театрального опыта! Приходите в Театр на Трубной и откройте для себя, как одна новость может изменить всё. Подарите себе вечер, который станет источником вдохновения и обсуждений с близкими. Билеты уже в продаже!