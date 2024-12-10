Проблему отцов и детей вновь поднимут в Московском Молодежном Театре

Спектакль из проекта Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Классика в классе" "Отцы и дети" покажут в Московском Молодежном Театре 18 декабря.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Отцы и дети

Автор: И. С. Тургенев

Проблема отцов и детей — тема романа И. С. Тургенева. Уже в который раз этот неразрешимый конфликт вышел на подмостки. На сей раз — на сцену Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева, где классика никогда не бывает скучной!

Спектакль участвует в проекте "Пушкинская карта".

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут