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Проблему отцов и детей вновь поднимут в Московском Молодежном Театре

Культура

Спектакль из проекта Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Классика в классе" "Отцы и дети" покажут в Московском Молодежном Театре 18 декабря.

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Отцы и дети
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Отцы и дети

Автор: И. С. Тургенев

Проблема отцов и детей — тема романа И. С. Тургенева. Уже в который раз этот неразрешимый конфликт вышел на подмостки. На сей раз — на сцену Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева, где классика никогда не бывает скучной!

Спектакль участвует в проекте "Пушкинская карта".

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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