Проблему отцов и детей вновь поднимут в Московском Молодежном Театре

Спектакль из проекта Народного артиста России Вячеслава Спесивцева "Классика в классе" "Отцы и дети" покажут в Московском Молодежном Театре 18 декабря.
Автор: И. С. Тургенев
Проблема отцов и детей — тема романа И. С. Тургенева. Уже в который раз этот неразрешимый конфликт вышел на подмостки. На сей раз — на сцену Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева, где классика никогда не бывает скучной!
Спектакль участвует в проекте "Пушкинская карта".
Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут
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