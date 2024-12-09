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В театре Модерн покажут оригинальную постановку Юрия Грымова Кладбище понтов

2:11
Культура

17 декабря в театре "Модерн" сыграют спектакль Юрия Грымова "Кладбище понтов", в котором главные герои — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс, Ламборгини, Ягуар.

Сцена из спектакля театра Модерн Кладбище понтов
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн Кладбище понтов

В лирической музыкальной комедии Юрия Грымова смешались грёзы и фарс, люди и кони — крутые иномарки с человеческими чертами, амбициями и слабостями, страстями и страхами. Железным персонажам свойственно буквально всё, что есть в каждом из нас: они уверенно "жмут на газ", доказывая друг другу свою крутизну. А в реальности груда фирменного железа — люди без кожи: милые, смешные и беззащитные, точно такие, как все мы вне посторонних глаз.

Герои фантастического вымысла когда-то мчались по своим трассам, хайвэям и серпантинам, "намотали" тысячи километров надежд и разочарований, пока однажды не оказались на сложном перекрёстке. Теперь дорога у всех одна — сквозь туманное будущее видится неминуемое ДТП. В созвездии блистательных образов, уморительно смешных и пронзительных, появится самая яркая звезда автопрома, которая поможет героям правильно "выжать сцепления и переключить передачу" — Старушка Тойота в исполнении Анны Каменковой не даст героям съехать с верного пути.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Кладбище понтов” — мужской спектакль с добрым женским сердцем. Он подарит зрителям то, что необходимо каждому — осознание любви и добра в этом одиноком, быстро меняющемся мире".

Автомобильная тема в исповедальном жанре раскрыта с помощью тонкого юмора, яркой сценографии и отменного плей-листа. В спектакле звучит специальная версия песни "Машины" группы "Танцы минус".

В главных ролях:

  • Анна Каменкова,
  • Александр Борисов,
  • Алексей Баранов,
  • Александр Мирлюнди (Жуков),
  • Алексей Багдасаров,
  • Юрий Анпилогов,
  • Маина Чижевская,
  • Александр Толмачев,
  • Марианна Канивец,
  • Александра Богданова

и другие…

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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