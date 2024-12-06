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Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона

0:33
Культура

15 декабря в Московском Молодежном Театре покажут спектакль для детей (6+) "Царь Соломон".

Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Соломон
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра
Сцена из спектакля Московского Молодежного Театра Царь Соломон

Режиссер — Вячеслав Спесивцев.

Спектакль входит в проект театра "Библия для детей".

В этой постановке юного зрителя ждет знакомство с мудрым царем Соломоном, простой девушкой Суламифь и злой царицей Астис. Дети сами примут участие в спектакле, а как именно, расскажет перед началом действия играющая Ангела актриса Диана Арахчан.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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