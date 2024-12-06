Библия для детей: в ММТ покажут Царя Соломона

15 декабря в Московском Молодежном Театре покажут спектакль для детей (6+) "Царь Соломон".
Режиссер — Вячеслав Спесивцев.
Спектакль входит в проект театра "Библия для детей".
В этой постановке юного зрителя ждет знакомство с мудрым царем Соломоном, простой девушкой Суламифь и злой царицей Астис. Дети сами примут участие в спектакле, а как именно, расскажет перед началом действия играющая Ангела актриса Диана Арахчан.
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