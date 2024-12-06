Красавец мужчина: как любовь может стать ловушкой

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14 и 28 декабря в "Театре на Трубной" — спектакль, который заставит вас взглянуть на отношения с новой стороны.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина

"Красавец мужчина" — это история о том, как сила красоты может превратиться в орудие манипуляции. Главный герой, Аполлон Окоемов, знает, как очаровать женщин, и использует свои таланты ради корыстных целей. Он — тот самый "идеальный" мужчина, который может завоевать сердце, но что скрывается за его улыбкой?

В этом спектакле вы станете свидетелем внутренней борьбы Зои, жены Аполлона, которая теряет не только свои материальные блага, но и честь. Сможет ли она вырваться из цепей абьюзивных отношений и поднять голову с гордостью? Или же сила манипуляций нарцисса окажется слишком велика?

Режиссёр Дмитрий Астрахан и талантливые актёры, такие как Родион Вьюшкин и Анастасия Акатова, погрузят вас в мир, где любовь и зло идут рука об руку. Этот спектакль не только заставит вас переживать за героев, но и откроет глаза на важные вопросы, которые касаются многих из нас: как не стать жертвой манипуляций? Как распознать токсичные отношения?

Приходите 14 и 28 декабря в Театр на Трубной, чтобы выяснить, как разворачивается эта захватывающая история. Не упустите шанс увидеть спектакль, который может изменить ваше восприятие любви и отношений. Погрузитесь в мир эмоций, раздумий и глубоких переживаний.