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Красавец мужчина: как любовь может стать ловушкой

1:34
Культура

14 и 28 декабря в "Театре на Трубной" — спектакль, который заставит вас взглянуть на отношения с новой стороны.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Красавец мужчина

"Красавец мужчина" — это история о том, как сила красоты может превратиться в орудие манипуляции. Главный герой, Аполлон Окоемов, знает, как очаровать женщин, и использует свои таланты ради корыстных целей. Он — тот самый "идеальный" мужчина, который может завоевать сердце, но что скрывается за его улыбкой?

В этом спектакле вы станете свидетелем внутренней борьбы Зои, жены Аполлона, которая теряет не только свои материальные блага, но и честь. Сможет ли она вырваться из цепей абьюзивных отношений и поднять голову с гордостью? Или же сила манипуляций нарцисса окажется слишком велика?

Режиссёр Дмитрий Астрахан и талантливые актёры, такие как Родион Вьюшкин и Анастасия Акатова, погрузят вас в мир, где любовь и зло идут рука об руку. Этот спектакль не только заставит вас переживать за героев, но и откроет глаза на важные вопросы, которые касаются многих из нас: как не стать жертвой манипуляций? Как распознать токсичные отношения?

Приходите 14 и 28 декабря в Театр на Трубной, чтобы выяснить, как разворачивается эта захватывающая история. Не упустите шанс увидеть спектакль, который может изменить ваше восприятие любви и отношений. Погрузитесь в мир эмоций, раздумий и глубоких переживаний.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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