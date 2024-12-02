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Театр-студию Всеволода Шиловского посетили почётные представители КНР

2:20
Культура

На показе спектакля "Дядя Ваня" Московского театра-студии Всеволода Шиловского побывали высокопоставленные гости из Китая — начальник культурного отдела (советник-посланник) посольства КНР в Москве Фэн Литао и его первый секретарь Ли Юйчжи.

Гости из Китая в театре-студии Всеволода Шиловского
Фото: Пресс-служба театра МОСТ
Гости из Китая в театре-студии Всеволода Шиловского

Два с половиной часа почётные зрители следили за происходящим на сцене — легендарную чеховскую пьесу знают во всём мире, но особенным образом этот текст воспринимается и отзывается на языке оригинала, в исполнении Всеволода Николаевича Шиловского и его учеников.

Фэн Литао, прекрасно говорящий на русском, пояснил, что сотрудничество в области театрального искусства между Россией и Китаем происходит 75 лет, за этот период очень много студентов выучились в российских вузах, в том числе, и театральных — отечественное искусство имеет огромное влияние на китайцев. Советник-посланник поделился впечатлениями — впервые он находился так близко к сцене, в самом центре событий. И отметил, что артисты не играли свои роли — они буквально жили в предлагаемых обстоятельствах.

Всеволод Шиловский поприветствовал гостей, рассказал о своём театре — "маленьком МХАТе", а также признался, что спектакль "Дядя Ваня" он некоторое время назад ставил в Гонконге с местными артистами, и был большой успех. Народный артист России и художественный руководитель театра отметил значимость пьесы и постановки:

"Дядя Ваня" — это спектакль про любовь, он любит ее, а она любит другого. Чехов настолько постигал человеческую душу, психику, психологию — это как рентген человеческий. Для меня этот спектакль очень дорог".

В ходе общения Фэн Литао выразил желание привезти в Театр-студию Всеволода Шиловского делегацию из Китая, чтобы его соотечественники смогли увидеть это "могучее искусство", а также — пригласить мэтра в Поднебесную с мастер-классом. Идеи, высказанные китайским коллегой, мастер поддержал.

Следующие показы спектакля "Дядя Ваня" в постановке Всеволода Шиловского состоятся 13 и 28 декабря.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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