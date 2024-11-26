Оскароносная актриса появится в новом фильме Нолана

0:42 Your browser does not support the audio element. Культура

Южноафриканская и американская актриса, лауреат премии "Оскар" Шарлиз Терон присоединится к актерскому составу нового фильма режиссера Кристофера Нолана, сообщает издание Variety.

Фото: commons.wikimedia by HellaCinema Кристофер Нолан

К ней в команде уже числятся такие звезды, как Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго и Роберт Паттинсон. Сюжетные детали картины остаются в тайне. Источники издания отметили, что все имеющиеся на данный момент синопсисы и слухи не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что звезда "Сумерек" появится в новом фильме Кристофера Нолана.

Уточнения

Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.





Шарли́з Те́рон — южноафриканская и американская актриса и продюсер.

