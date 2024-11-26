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Оскароносная актриса появится в новом фильме Нолана

0:42
Культура

Южноафриканская и американская актриса, лауреат премии "Оскар" Шарлиз Терон присоединится к актерскому составу нового фильма режиссера Кристофера Нолана, сообщает издание Variety.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia by HellaCinema
Кристофер Нолан

К ней в команде уже числятся такие звезды, как Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго и Роберт Паттинсон. Сюжетные детали картины остаются в тайне. Источники издания отметили, что все имеющиеся на данный момент синопсисы и слухи не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что звезда "Сумерек" появится в новом фильме Кристофера Нолана.

Уточнения

Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 
 

Шарли́з Те́рон — южноафриканская и американская актриса и продюсер.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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