В ноябре в Театре на Трубной состоится премьера сезона Свадьба Кречинского

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29 и 30 ноября в "Театре на Трубной" состоится вторая премьера сезона — спектакль "Свадьба Кречинского" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Свадьба Кречинского

Перед зрителями развернется комедийная история одного афериста, который решил поставить на кон честь и достоинство влюбленной в него девушки. Возникает вопрос: О чем думает и что чувствует человек, который идет на предательство и обман?

Два века назад писатель А. Сухово-Кобылин искал ответ на этот вопрос в трилогии ("Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина"). Режиссер Дмитрий Астрахан остановился на первой части и отразил свой взгляд на аферу Кречинского.

Главный герой комедии — вор, авантюрист, игрок — кажется, он собрал в себе весь набор качеств отрицательного героя романа. В мире Кречинского нет чувств, эмоций и эмпатии, есть только холодный расчет, предательство, обман и азартная болезнь. Но чтобы полностью раскрыть истинную суть такого человека, нужно показать его в испытании любовью.

Жизнь дарит герою надежду на исцеление: он знакомится с чистой душой Лидочкой. Использует ли наш герой шанс измениться?

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