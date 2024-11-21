Режиссёры-дебютанты хотели бы снимать кино о семье, космосе и науке

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

На семинаре-интенсиве "Искусство питчинга", который был организован Министерством культуры РФ и медиахолдингом "Цифровое Телевидение", рассказали, какие фильмы хотели бы снимать дебютанты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Принявшие участие в опросе респонденты рассказали, что для дебютного фильма выбрали бы такие темы, как:

семья (69%),

люди искусства (66%),

биография знаменитости (62%),

любовь (61%),

дети (60%),

сказка (54%).

Молодые режиссёры в этом году интересовались космосом (44%), наукой (43%), мистикой (42%), спортом (35%). А вот истории про маньяков, видеоигры, моду и лихие 90-е постепенно отходят на второй план.

Дебютанты назвали и своих кумиров в профессии, которым стараются подражать, в их числе оказались: Владимир Меньшов, Никита Михалков, Андрей Тарковский, Вуди Аллен, Стивен Спилберг, Ларс фон Триер.

Уточнения

Кинемато́граф — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений.

