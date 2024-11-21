Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач категорически не рекомендует пытаться самостоятельно чистить печень от токсинов
Не буксируйте автомобили с повреждениями тормозов, рулевого или АКПП
Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве
Избавляемся от чёрных точек навсегда! Две маски для лица с простыми ингредиентами
Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах

Режиссёры-дебютанты хотели бы снимать кино о семье, космосе и науке

1:03
Культура

На семинаре-интенсиве "Искусство питчинга", который был организован Министерством культуры РФ и медиахолдингом "Цифровое Телевидение", рассказали, какие фильмы хотели бы снимать дебютанты.

Режиссёры-дебютанты хотели бы снимать кино о семье, космосе и науке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Принявшие участие в опросе респонденты рассказали, что для дебютного фильма выбрали бы такие темы, как:

  • семья (69%),
  • люди искусства (66%),
  • биография знаменитости (62%),
  • любовь (61%),
  • дети (60%),
  • сказка (54%).

Молодые режиссёры в этом году интересовались космосом (44%), наукой (43%), мистикой (42%), спортом (35%). А вот истории про маньяков, видеоигры, моду и лихие 90-е постепенно отходят на второй план.

Дебютанты назвали и своих кумиров в профессии, которым стараются подражать, в их числе оказались: Владимир Меньшов, Никита Михалков, Андрей Тарковский, Вуди Аллен, Стивен Спилберг, Ларс фон Триер.

Уточнения

Кинемато́граф — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Садоводство, цветоводство
Эффективный метод борьбы с луковой мухой Аудио 
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Шоу-бизнес
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Губернатор Гладков готовит Белгородскую область к самому негативному сценарию Любовь Степушова Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма Дмитрий Плотников
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
Израиль превращает античный ливанский город Тир в руины
Бакальчук заявил, что некий Леван заморочил голову Татьяне Ким и увёл её из семьи
Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС
Россиянам предложили участвовать в конкурсе на лучший маршрут по Москве
Избавляемся от чёрных точек навсегда! Две маски для лица с простыми ингредиентами
Как выбрать безопасную имитированную икру для праздничного стола
Транснефть планирует помочь Сербии в строительстве нефтепровода-ответвления от Дружбы через Венгрию
Эти рептилии старше динозавров: удивительные факты об аллигаторах
Пульмонолог рассказал, о каком опасном заболевании сигнализирует одышка при небольших нагрузках
Почему инспекторы ГАИ задают неожиданные вопросы на дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.