Дни Турбиных: Театр МОСТ представляет премьеру в год своего 25-летнего юбилея

2:32 Your browser does not support the audio element. Культура

27, 28 ноября и 15 декабря на Основной сцене Театра "МОСТ" состоятся премьерные показы спектакля "Дни Турбиных" в постановке Георгия Долмазяна. Это сценическая версия легендарной пьесы Михаила Булгакова, которая является "золотым фондом" русской литературы, проходящим вне дискуссий об актуальности.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ

Режиссёр выводит на первый план тему семьи, попавшую в круговорот исторических сдвигов. "В постановке самые близкие люди должны пройти сложные испытания и доказать, что на этом свете нет ничего важнее любви. Зрители будут в непосредственной близости от происходящего, иногда становясь соучастниками событий, это присутствие внесено в сценографический язык", — говорит Георгий Долмазян.

Вместе с художником Вадимом Андреевым режиссёр предложит зрителю необычный вариант сценографии, получившей название "тлеющие небеса". Такое пространство для легендарной пьесы, существующей на театральных подмостках уже сто лет, будет использовано впервые.

Особую роль в постановке играет музыкальное решение, которое воплотится в столкновении двух миров — западноевропейского, представленного композиторами Иоганном Бахом и Генри Пёрселлом, и восточно-русского в лице Александра Скрябина, и Сергея Рахманинова. "Долгие поиски той самой ноты, раскрывающей боль героев, привели к тому, что в спектакле также появится "Казачья колыбельная песня" на стихи Михаила Лермонтова. Она станет основой драматургической поэтической истории семьи", — рассказывает постановщик.

В бушующем мире крушения сложившихся устоев дом Турбиных станет местом, где стук в дверь сможет убыстрить или замедлить стук сердца.

Как сохранить себя и помочь семье, когда Родина — превыше всего?

Главные роли в спектакле исполнят ведущие артисты Театра "МОСТ":

Александр Хошабаев,

Вера Семёнова,

Юлия Вергун,

Евгений Панфёров,

Анатолий Сафронихин,

Леонид Семёнов,

Роман Зуев,

Александр Сизов,

Артём Верголасов

и другие.

"Дни Турбиных" (16+), 27, 28 ноября и 15 декабря, продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, д. 6.