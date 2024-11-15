Дни Турбиных: Театр МОСТ представляет премьеру в год своего 25-летнего юбилея

27, 28 ноября и 15 декабря на Основной сцене Театра "МОСТ" состоятся премьерные показы спектакля "Дни Турбиных" в постановке Георгия Долмазяна. Это сценическая версия легендарной пьесы Михаила Булгакова, которая является "золотым фондом" русской литературы, проходящим вне дискуссий об актуальности.
Режиссёр выводит на первый план тему семьи, попавшую в круговорот исторических сдвигов. "В постановке самые близкие люди должны пройти сложные испытания и доказать, что на этом свете нет ничего важнее любви. Зрители будут в непосредственной близости от происходящего, иногда становясь соучастниками событий, это присутствие внесено в сценографический язык", — говорит Георгий Долмазян.
Вместе с художником Вадимом Андреевым режиссёр предложит зрителю необычный вариант сценографии, получившей название "тлеющие небеса". Такое пространство для легендарной пьесы, существующей на театральных подмостках уже сто лет, будет использовано впервые.
Особую роль в постановке играет музыкальное решение, которое воплотится в столкновении двух миров — западноевропейского, представленного композиторами Иоганном Бахом и Генри Пёрселлом, и восточно-русского в лице Александра Скрябина, и Сергея Рахманинова. "Долгие поиски той самой ноты, раскрывающей боль героев, привели к тому, что в спектакле также появится "Казачья колыбельная песня" на стихи Михаила Лермонтова. Она станет основой драматургической поэтической истории семьи", — рассказывает постановщик.
В бушующем мире крушения сложившихся устоев дом Турбиных станет местом, где стук в дверь сможет убыстрить или замедлить стук сердца.
Как сохранить себя и помочь семье, когда Родина — превыше всего?
Главные роли в спектакле исполнят ведущие артисты Театра "МОСТ":
и другие.
"Дни Турбиных" (16+), 27, 28 ноября и 15 декабря, продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом, Театр "МОСТ", ул. Большая Садовая, д. 6.
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