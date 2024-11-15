Голливуд в Москве. Пока только джазовый

Люди любят не джаз, они любят магию исполнителей джаза.
Именно так когда-то сказал легендарный российский саксофонист Игорь Бутман.
Очередная такая магия свершилась на днях в Московском международном доме музыки. В уютном зале джаз опять собрал тех, кто любит и понимает это замечательное музыкальное направление.
В этот вечер прекрасная солистка Марина Волкова в окружении великолепных музыкантов подарили москвичам и гостям столицы блеск Голливуда.
"Джазовый Голливуд" — именно так называлась концертная программа, на которой Волкова и квартет Сергей Васильева исполнили композиции из любимых нам голливудских фильмов: "Грязные танцы", "Маска", "В джазе только девушки" и многих других.
Медиахолдинг Pravda.Ru был любезно приглашён на концерт, наши корреспонденты отмечают, что яркий вокал в сочетании с мастерством музыкантов не оставили их равнодушными. Такого же мнения были и все пришедшие сюда любители джаза.
"Очень люблю такие джазовые вечера в ММДМ. Стараюсь пару раз в месяц выбираться на эти концерты, поскольку здесь я заряжаюсь энергией, экспрессией музыкантов, да и вообще позитивом", — рассказывает пришедшая на концерт москвичка Анастасия Самохвалова.
В этот вечер Его Величество Джаз никого не оставил равнодушным. Энергия, задор, великолепное чувство мелодии, отменное мастерство вокалистки и импровизация музыкантов были теми составляющими, которые превратили этот холодный московский ноябрьский вечер в зажигательные два часа настоящего искусства.
Марина Волкова, вокал.
Квартет Сергея Васильева, контрабас:
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