Голливуд в Москве. Пока только джазовый

1:58 Your browser does not support the audio element. Культура Музыка

Люди любят не джаз, они любят магию исполнителей джаза.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова

Именно так когда-то сказал легендарный российский саксофонист Игорь Бутман.

Очередная такая магия свершилась на днях в Московском международном доме музыки. В уютном зале джаз опять собрал тех, кто любит и понимает это замечательное музыкальное направление.

В этот вечер прекрасная солистка Марина Волкова в окружении великолепных музыкантов подарили москвичам и гостям столицы блеск Голливуда.

"Джазовый Голливуд" — именно так называлась концертная программа, на которой Волкова и квартет Сергей Васильева исполнили композиции из любимых нам голливудских фильмов: "Грязные танцы", "Маска", "В джазе только девушки" и многих других.

Медиахолдинг Pravda.Ru был любезно приглашён на концерт, наши корреспонденты отмечают, что яркий вокал в сочетании с мастерством музыкантов не оставили их равнодушными. Такого же мнения были и все пришедшие сюда любители джаза.

"Очень люблю такие джазовые вечера в ММДМ. Стараюсь пару раз в месяц выбираться на эти концерты, поскольку здесь я заряжаюсь энергией, экспрессией музыкантов, да и вообще позитивом", — рассказывает пришедшая на концерт москвичка Анастасия Самохвалова.

В этот вечер Его Величество Джаз никого не оставил равнодушным. Энергия, задор, великолепное чувство мелодии, отменное мастерство вокалистки и импровизация музыкантов были теми составляющими, которые превратили этот холодный московский ноябрьский вечер в зажигательные два часа настоящего искусства.

Марина Волкова, вокал.

Квартет Сергея Васильева, контрабас:

Павел Тимофеев , барабаны,

, барабаны, Константин Хазанович , рояль,

, рояль, Специальный гость — Виталий Головнёв, труба (США).

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