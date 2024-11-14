На сцене Нового Театра состоится премьера спектакля Хорошие фото с поминок

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В марте 2025 года на сцене Нового Театра под руководством Эдуарда Боякова состоится премьера спектакля "Хорошие фото с поминок". Пьеса Ольги Погодиной-Кузминой посвящена российским бойцам-участникам СВО.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Сюжет постановки основан на реальных событиях, рассказанных драматургу их непосредственными участниками. Пьеса создана в рамках программы "СВОи. Непридуманные истории" в ходе лаборатории "Актуальная драматургия о специальной военной операции" Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ"). Постановка поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

Николай, главный герой будущего спектакля — проходит лечение в госпитале после тяжелого ранения, полученного на поле боя. У него ампутирована нога; он испытывает фантомные боли, не позволяющие установить протез. Николай ждет вестей от своего друга. Но его ждет трагическая новость: друг погиб. И тогда Николай, который до военной службы был профессиональным специалистом в сфере ритуальных услуг, организует боевому другу похороны. Но не обычные, а достойные настоящего героя, кем был его друг и кем являются все участники специальной военной операции. Это оказывается не таким простым делом. Бюрократы и коммерсанты живут по законам мира, а не тыла. А потому им нет дела до тех, кто проливает кровь на "линии соприкосновения". Но пьеса и спектакль далеки от излишнего пафоса и не ставят задачу "выжать слезу" из зрителя. Герои спектакля сильные, убежденные в своей правоте люди. Они пришли сюда, чтобы установить свои правила, где торжествует справедливость и честь. И им это удается. А еще они не теряют юмора и оптимизма. Потому что у них есть главное: любовь к Родине и желание ее защищать. Даже ценой собственной жизни.

"Сюжет пьесы взят из жизни, его герои — участники боевых действий, которые воевали в разных подразделениях, в том числе в ЧВК "Вагнер". Я сохранила даже реальные имена персонажей, и Коля Чернобровкин — прототип главного героя — сегодня продолжает помощь фронту, возит гуманитарную помощь. Пьеса написана в рамках творческой лаборатории "СВОи. Непридуманные истории". Коля и на самом деле ритуальшик. Он рассказывал много смешных случаев из практики. Мы все время хохотали вместе, наладили контакт. История о том, как он лежал в госпитале с фантомными болями, с которыми не мог справиться, но, когда погиб лучший друг, он закрутился с похоронами и нога отпустила — это реальная его история. Мне бы хотелось, чтобы в спектакле было больше юмора и абсурда, потому что наша жизнь сегодня полна самых странных и дурацких поворотов. А юмор спасает душу от уныния — самого скучного из всех грехов!", — поделилась автор пьесы Ольга Погодина-Кузмина.

Пьесы о СВО — редкость на сценических площадках Москвы, хотя в творчестве современных драматургов эта тема уже успела занять заметное место. Осмысление сегодняшних исторических событий в художественной форме — важнейшая задача современного театра, во все времена отзывавшегося на самые острые проблемы, которыми живут люди здесь и сейчас.

"Нередко журналисты задают вопрос: "Почему в столичных театрах не ставят пьесы о СВО?" Не стану отвечать за позицию других театров. Но для меня как для режиссера и гражданина страны "поставить пьесы о СВО" для того, чтобы поставить "патриотическую галочку" — недопустимо. Мы переживаем сейчас невероятную историческую драму, которая способна развернуть мировое устройство. СВО — важнейшая часть этой драмы. А потому есть огромная ответственность за спектакль на эту тему. Мы не можем пока взглянуть на нее со стороны, спустя время сквозь призму истории. История творится сегодня. Пьеса о СВО должна быть не только искренней и профессионально написанной, она должна быть адекватна уровню нашей общей ответственности — автора, режиссера, артистов, театра. Такая пьеса появилась: "Хорошие фото с поминок" Ольги Погодиной-Кузминой. И вот она будет в афише Нового Театра", — рассказал Эдуард Бояков, режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель Нового Театра.

Особенность постановки Нового Театра — привлечение в качестве исполнителя главной роли актера Павла Устинова. Павел был призван во время частичной мобилизации и принимал непосредственное участие в СВО. Его личный опыт во многом совпадает с опытом героев спектакля. А потому высокая степень документальности пьесы будет дополнена правдивостью исполнения.

"Как только я впервые прочитал эту пьесу, я сразу понял, что она отражает нынешнюю реальность и повествует о каждом человеке, кто побывал или в данный момент находится в зоне СВО. Душа и сердце отзывается, я невольно проронил слезу. Все как взаправду, глубокий и тяжелый смысл, который сложно осознать людям, не прошедшим этот непредсказуемый, тернистый путь. Я считаю, что эта пьеса в действительности является одной из самых правдивых, честных, откровенных пьес нашего времени. Безусловно хочется видеть больше подобных произведений, чтобы люди думали, говорили о СВО, чтобы все ребята понимали — они не забыты, о них каждый день думают миллионы наших граждан, о них помнят. И хочется, чтобы память о каждом нашем падшем воине не была забыта, чтобы люди видели и знали, что у нашей любимой России есть защитники, они не остаются в стороне, когда ситуация требует безотлагательных принятий мер. Любой приобретенный личный опыт в разных схожих ситуациях помогает актеру более достоверно передавать эмоции и ощущения персонажа. Мой личный опыт участия в СВО очень насыщенный, было много всего, и хорошего, и плохого, и трагичного. Во время участия в боевых действиях бывает такое, что у человека происходит эмоциональное торнадо, особенно в моменты крайней опасности для жизни, в такие моменты не знаешь, будешь ли ты жив через секунду или нет. Всего за одну секунду может не стать человеческой души. Если об этом задуматься достаточно глубоко и основательно, то можно потерять грань реальности. Я уверен, что пройденный путь поможет мне раскрыть моего персонажа", — Павел Устинов, актер, исполнитель главной роли, участник СВО.

Премьерные показы спектакля состоятся 1, 12, 25 марта в Новом Театре.

Автор пьесы — Ольга Погодина-Кузмина. Режиссером-постановщиком выступил Эдуард Бояков, а режиссером — Валентин Клементьев. Художник-постановщик и художник по костюмам — Дарья Кычина, за световое оформление отвечает Николай Чирков. Музыкальный продюсер — Василий Поспелов.

В ролях:

заслуженная артистка России Евдокия Германова,

Павел Устинов,

Михаил Сиворин,

Светлана Мотолыгина,

Никита Лукин,

Эрен Гаджиев.