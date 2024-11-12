Петр, Леонардо, Иуда: в ноябре в театре Модерн покажут все спектакли Юрия Грымова из трилогии Антихрист и Христос

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16 ноября в театре "Модерн" сыграют исторический спектакль "Петр I", 19 ноября — "Иуда" и 28 ноября — "Леонардо".

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Три больших сценических полотна, три эпохи: 17-ый — начало 18 века, 15-16 вв. и еще дальше в глубину веков, во времена Иисуса Христа. Три истории. Три героя. И один главный вопрос — как в человеке могут уживаться добро и зло, Свет и Тьма? Кто они — Петр Великий, Леонардо да Винчи и Иуда?

"Петр I" — первый спектакль трилогии, которую Юрий Грымов назвал "Антихрист и Христос". В центре внимания противоречивая фигура русского царя, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции — от благоговения до животного страха. Кем же был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам? У Грымова Петр не Великий и не Первый, а Петр Один. Потеря сына, измены жены, фавориты и фаворитки, но среди них нет ни одного единомышленника, которому можно было бы доверить своё дело. Перед нами разворачивается настоящая трагедия наделённого властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности. Спектакль раскрывает исконный образ России эпохи русского царя, величественные и суровые традиции и нравы того общества. В основе спектакля — романы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, использованы также исторические материалы об эпохе первого русского императора.

Второй спектакль трилогии режиссер посвятил Леонардо да Винчи. На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15 — начала 16-ого веков. Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой "костёр тщеславия" и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и "французская болезнь". Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо. Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — "Тайную вечерю" и "Мону Лизу". И всё это происходит на глазах у зрителей. Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

В третьей части трилогии — спектакле "Иуда" — режиссёр обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современн­ого человека рассужд­ать и задавать себе вопросы о добре и зл­е, истинной вере и прощении, предательст­ве и любви. "Иуда" — глубоко философское произведение и одновременно почти детективная история, расследование, основанное на известных фактах, — что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду?

Многолетняя работа над сценической трилогией "Антихрист и Христос" завершена. "Петр", "Леонардо", "Иуда" — три самостоятельных спектакля, объединенные в трилогию главной идеей, режиссерским замыслом. Яркие, эмоциональные, наполненные музыкой и светом постановки. Исторически точные, невероятно красивые костюмы полностью погружают в разные эпохи.

В спектаклях задействована вся труппа театра "Модерн".