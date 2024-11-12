Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы три способа попасть в телевизионную лигу КВН
Как получить ранний урожай лука-шалота с подзимней посадки
Молоко — напиток здоровья или скрытая угроза для сосудов
В аптеках Екатеринбурга наблюдается дефицит физраствора
Лолита заявила, что 50 мужчин чуть не сорвали её концерт в Ярославле
Разбивать стекло и взламывать замки – ошибка: что сделать, если потерян ключ
В Черногорске с электроопоры сняли спящую рысь
Магнитное поле Марса защищало воду дольше: шансы для жизни выше, чем думали
Пять способов распознать аферистов среди строителей

Петр, Леонардо, Иуда: в ноябре в театре Модерн покажут все спектакли Юрия Грымова из трилогии Антихрист и Христос

3:51
Культура

16 ноября в театре "Модерн" сыграют исторический спектакль "Петр I", 19 ноября — "Иуда" и 28 ноября — "Леонардо".

Петр, Леонардо, Иуда: в ноябре в театре Модерн покажут все спектакли Юрия Грымова из трилогии Антихрист и Христос
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Три больших сценических полотна, три эпохи: 17-ый — начало 18 века, 15-16 вв. и еще дальше в глубину веков, во времена Иисуса Христа. Три истории. Три героя. И один главный вопрос — как в человеке могут уживаться добро и зло, Свет и Тьма? Кто они — Петр Великий, Леонардо да Винчи и Иуда?

"Петр I" — первый спектакль трилогии, которую Юрий Грымов назвал "Антихрист и Христос". В центре внимания противоречивая фигура русского царя, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции — от благоговения до животного страха. Кем же был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам? У Грымова Петр не Великий и не Первый, а Петр Один. Потеря сына, измены жены, фавориты и фаворитки, но среди них нет ни одного единомышленника, которому можно было бы доверить своё дело. Перед нами разворачивается настоящая трагедия наделённого властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности. Спектакль раскрывает исконный образ России эпохи русского царя, величественные и суровые традиции и нравы того общества. В основе спектакля — романы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, использованы также исторические материалы об эпохе первого русского императора.

Второй спектакль трилогии режиссер посвятил Леонардо да Винчи. На два с половиной часа зритель переносится в Италию конца 15 — начала 16-ого веков. Милан, Флоренция, Рим. Время, когда правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Когда религиозный фанатик Савонарола разводит свой "костёр тщеславия" и сжигает произведения искусства. Когда буйствуют чума и "французская болезнь". Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо. Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет свои великие произведения — "Тайную вечерю" и "Мону Лизу". И всё это происходит на глазах у зрителей. Пьесу написал драматург Александр Шишов по мотивам романа Дмитрия Мережковского "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи".

В третьей части трилогии — спектакле "Иуда" — режиссёр обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современн­ого человека рассужд­ать и задавать себе вопросы о добре и зл­е, истинной вере и прощении, предательст­ве и любви. "Иуда" — глубоко философское произведение и одновременно почти детективная история, расследование, основанное на известных фактах, — что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду?

Многолетняя работа над сценической трилогией "Антихрист и Христос" завершена. "Петр", "Леонардо", "Иуда" — три самостоятельных спектакля, объединенные в трилогию главной идеей, режиссерским замыслом. Яркие, эмоциональные, наполненные музыкой и светом постановки. Исторически точные, невероятно красивые костюмы полностью погружают в разные эпохи.

В спектаклях задействована вся труппа театра "Модерн".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других
Домашние животные
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других Аудио 
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Грузовой автомобиль НАТИ-3. Советский пионер вездеходного транспорта Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка Любовь Степушова
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Как рыбы дышат под водой: ответ удивит вас
Москвичей предупредили об аномальном холоде в новогоднюю ночь
Стало известно, стоит ли ждать возвращения Валерия Леонтьева на сцену
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с подарочными картами
Как использовать плотные корректоры и консилеры для идеального макияжа
Как правильно ухаживать за виноградом, чтобы был максимальный урожай
Орнитолог перечислил опасные продукты для пернатых
Депутат Госдумы попросил наказать московских догхантеров
Слониха научилась поливать себя из душа
В Госдуме ответили, что считается прогулом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.