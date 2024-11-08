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В Московском молодежном театре 17 ноября покажут Царевну-Лягушку

1:25
Культура

Для детей от самого младшего и до самого преклонного возраста в Московском молодежном театре 17 ноября покажут яркий, запоминающийся музыкальный спектакль-сказка "Царевна-Лягушка".

В Московском молодежном театре 17 ноября покажут Царевну-Лягушку
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

В спектакле много русских народных песен и танцев. Красивые традиционные костюмы исполнителей, яркие световые эффекты и оригинальные решения декорации — отличное зрелище для зрителей всех возрастов!

Спектакль интерактивный — юные зрители помогают героям справиться со злом, чтобы победило добро. Для этого зритель активно подсказывает Царевичу дорогу, предупреждает его о грозящей опасности. Зритель весело потешается над незадачливыми невестками царя-батюшки, и дружно ахает от восхищения при появлении красавицы Василисы Премудрой на праздничном пире у Царя.

Хотите сами стать участниками нашей сказки: вместе с Медведем валить дуб, с Иваном-Царевичем пробраться через дебри к избушке Бабы-Яги? Тогда приходите к нам в театр! Вы и ваш ребенок прекрасно и с пользой проведете час в уютном, комфортном и гостеприимном месте, в Московском Молодежном театре, отдохнете душой, наполнитесь позитивом и мудростью старых добрых русских сказок, природной силой великой русской культуры.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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В Московском молодежном театре 17 ноября покажут Царевну-Лягушку
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