В ноябре в Театре на Трубной снова покажут Красавца мужчину

13 и 14 ноября в "Театре на Трубной" расскажут историю абьюзивных отношений.
Главный герой спектакля "Красавец мужчина", Аполлон Окоемов знает, что нравится женщинам и использует силу красоты ради корыстных целей. Проиграв все имущество своей жены Зои, он придумывает очередной коварный план, в ходе которого "любимая" потеряет не только денежное состояние, но еще и свою честь. Удастся ли отчаянно влюбленной девушке избежать силы манипуляций нарцисса? Сможет ли она уйти из отношений, гордо подняв голову? На эти и другие вопросы вы сможете узнать ответ 13 и 14 ноября в Театре на Трубной.
Режиссёр: Дмитрий Астрахан.
В ролях:
и другие.
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