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В ноябре в Театре на Трубной снова покажут Красавца мужчину

0:59
Культура

13 и 14 ноября в "Театре на Трубной" расскажут историю абьюзивных отношений.

В ноябре в Театре на Трубной снова покажут Красавца мужчину
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Главный герой спектакля "Красавец мужчина", Аполлон Окоемов знает, что нравится женщинам и использует силу красоты ради корыстных целей. Проиграв все имущество своей жены Зои, он придумывает очередной коварный план, в ходе которого "любимая" потеряет не только денежное состояние, но еще и свою честь. Удастся ли отчаянно влюбленной девушке избежать силы манипуляций нарцисса? Сможет ли она уйти из отношений, гордо подняв голову? На эти и другие вопросы вы сможете узнать ответ 13 и 14 ноября в Театре на Трубной.

Режиссёр: Дмитрий Астрахан.

В ролях:

  • Родион Вьюшкин,
  • Анастасия Акатова,
  • Джульетта Шабанова,
  • Вадим Андреев,
  • Анатолий Шалухин,
  • Иван Мамонов,
  • Елена Санаева,
  • Татьяна Циренина

и другие.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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