В Новом Театре состоялась премьера спектакля Розовое платье

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31 октября 2024 года в Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова с аншлагом прошла премьера спектакля "Розовое платье".

Фото: Пресс-служба Нового театра

Пьесу Наталии Мошиной поставил Эдуард Бояков. Сценография Алисы Меликовой, костюмы Елены Ярочкиной и Елены Зыковой (платье главной героини). В главной роли — Ирина Линдт.

"Розовое платье" — своеобразный сиквел пьесы А. П. Чехова "Три сестры": действие происходит 30 лет спустя. Главной героиней предстает Наташа — золовка трёх сестёр, провинциальная мещаночка, к которой возвышенные генеральские дочки относились весьма надменно, а порой и презрительно. В спектакле Эдуарда Боякова трактовка персонажей претерпевает радикальные изменения: у Наташи обнаруживается своя правда и мотивы, которые способны полностью перевернуть представление об этой героине, постаревшей на 30 лет, пережившей бури революций и войн начала ХХ века и приспособившейся к новой реальности. Наташа вписалась в то самое "грядущее", о котором высокопарно рассуждали чеховские герои и которое оказалось на проверку совсем не таким, каким мерещилось в их грезах.

Спектакль начинается с пролога. Зрители, разделившись на три группы, направляются в разные залы усадьбы Салтыковых-Чертковых, где их встречают молодые артисты театра. В основной части спектакля они сыграют роли чеховских персонажей: Ольги, Маши и Ирины, Андрея, Михаила Протопопова, подполковника Вершинина.

Нестандартный взгляд на чеховских героев заявлен уже в прологе. Артисты кратко посвящают зрителей в историю постановки "Трех сестер", личной жизни Чехова, а заодно напоминают сюжет чеховской пьесы, без знания которого публике сложно понять историю Натальи Ивановны.

Собираясь в театральном зале, зрители слышат записи старых мхатовских постановок "Трех сестер". Это еще один эпиграф, который дает возможность почувствовать, насколько интонационный строй спектакля отличается от того, что долгие годы был стандартом в трактовке чеховских пьес.

Понимая провокативность своего спектакля, постановщики накануне премьеры провели обсуждение с гостями предпоказа. Встреча вылилась в дискуссию: первые зрители с огромным интересом восприняли "разрыв шаблона" в традиционной трактовке Чехова, утвердившейся в позднесоветский период и до сих пор доминирующей в театральном мире. Постановщик спектакля объяснил это.

Эдуард Бояков, режиссер-постановщик:

Есть два полярных отношения к Чехову, и оба они не отражают свойственной ему многозначности. Немало людей, в том числе из творческой среды, считают весь этот чеховский мир надоевшим нытьем. Это один полюс. А другой — абсолютно фетишистское, какое-то больное обожествление. Чехов — неразрывно связан с эпохой Серебряного века, эпохой модерна. И надо это помнить, понимать, и принимать. Кроме того важно, что Антон Павлович был представителем именно того сословия, к которому принадлежала Наташа. Он не был дворянином, и его отношение к русской аристократии, пафосно рассуждающей о труде, было скорее критическим, нежели восторженным. Это читается не только в его пьесах, но и в прозе. Например, в "Дуэли" или полном иронии рассказе "В усадьбе". На этом строится открытие, которые сделано в пьесе "Розовое платье": Наталья Ивановна — живое существо, а не "шаршавое животное", как ее называет муж.

Образ Наташи мастерски выстраивает актриса Ирина Линдт, которая на глазах у зрителей превращается из грубоватой беззубой старухи в прелестную девушку. Наивная барышня, она с восторгом смотрит на генеральских дочерей — Ольгу, Машу и Ирину, которые кажутся ей небожительницами. Но иллюзии вскоре рассеиваются. Наташа совершает типичную ошибку юности, потеряв истинную любовь из-за пустяковой ссоры. А дальше — реальная жизнь, в которой есть и радостное катание на коньках (на сцене выложен искусственный лед), и первые обиды, нанесенные высокомерными сестрами, и минуты счастья, и рождение детей, и розовое платье с зеленым поясом — символ утраченных надежд и свершившейся судьбы, которую необходимо принять. Такова Наташа с ее феноменальной витальностью, которую вложил в этот образ автор. И конечно, это наводит на вопрос: а что бы могло быть с Чеховым, если бы он не ушёл из жизни в 1904 году в возрасте 44 лет.

Наталия Мошина, автор пьесы:

Мой ответ — чистая фантазия, практически ни на что не опирающаяся. Мне кажется, он бы приветствовал обе революции 1917 года, даже написал бы что-то новое для МХАТа, но очень скоро бы всё понял, уехал на заграничное лечение и умер там. В советской действительности я его совершенно не вижу. Из героев пьесы лишь Ирина находит себя в новой России. А Ольга и Маша — нет. И их брат Андрей — нет. Почему? По той же причине, которая делает их несчастными: они живут в мире фантазий.

Публика приняла спектакль восторженно. Особые овации и море цветов достались исполнительнице главной роли Ирине Линдт, которой удалось полностью владеть вниманием зрителей на протяжение своего драматичного монолога.

Ирина Линдт, актриса, исполнительница роли Наташи:

Это непростая работа и актерски, и по-человечески. Работа, которая требует огромной концентрации. Но это и большое счастье — сыграть такую роль. Я благодарна режиссеру Эдуарду Боякову и всем актерам, с которыми мы провели это время. У нас сложились теплые семейные отношения. Для меня вообще самое важное — это люди, которые тебя окружают. Мы это сделали вместе с ощущением любви и благодарности друг другу. И если нам удалось сделать так, чтобы каждый задумался о своей жизни, что-то вспомнил, над чем-то посмеялся, где-то проронил слезу, то это — именно то, что было задумано, к чему мы стремились. Ведь самое главное в театре — когда рождается живая эмоция.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут без антракта

Возрастной ценз: 16+

Ближайшие даты спектаклей 16 и 28 ноября

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