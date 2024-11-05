Театр МОСТ приглашает зрителей на гала-вечер, посвящённый 25-летнему юбилею

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4 декабря в 19:00 на сцене Центрального дома литераторов Театр "МОСТ" проведёт гала-вечер "Всё начинается с любви!", посвящённый своему 25-летию.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ

В названии мультижанрового представления уложилась не только основная идея праздника, но и концепция театра, история которого начинается с основания легендарного Студенческого театра МГУ.

"Всё, что происходит в нашем театре ежедневно, очень точно попадает под определение: "Всё начинается с любви!". Эти полярные состояния — "мечта и страх", "тоска и подвиг", о которых пишет в своём стихотворении великий Роберт Рождественский, очень близки театральному человеку, постоянно находящемуся в поиске гармонии. На юбилейном вечере эта фраза станет маяком и ориентиром всего происходящего на сцене. Но начнётся всё с любви между нами и нашим зрителем", — говорит режиссёр-постановщик Театра "МОСТ" Георгий Долмазян.

Актёры, режиссёры и специальные гости выйдут на знаковую сцену ЦДЛ, чтобы почувствовать радость от сотворчества, вспомнить былое и вдохновиться на новые свершения. Зрителей ждёт множество сюрпризов. Например, с особенным поздравительным номером выступит давний друг театра — джаз-оркестр Георгия Гараняна, а также знаменитые выпускники учебной студии Евгения Славутина, в том числе певица, поэтесса и композитор Ирина Богушевская.

Изюминкой вечера станет массовый номер из легендарного музыкального проекта "Аэропорт", открывших театральной Москве: Данко (Александра Фадеева), Юлию Савичеву, Елену Темникову и других известных вокалистов.

Создатели обещают создать атмосферу абсолютного счастья на празднике, объединяющем сердца и дарящем любовь. С которой всё и начнётся.

"Как быть счастливым? Нужно делать счастливыми других. Никакого персонального счастья не может быть. На юбилейном вечере мы соберём всё то, что делало нас счастливыми на протяжении этих 25-ти лет и поделимся этим со зрителями", — рассказывает основатель Театра "МОСТ" Евгений Славутин.

В качестве вдохновения и подготовки к юбилейному вечеру зрителям рекомендованы к просмотру спектакли театра, заявленные в осенней афише. В том числе постановка Евгения Славутина — первая в мире инсценировка произведения Венедикта Ерофеева "Вальпургиева ночь", показ которой состоится 24 октября, в день рождения писателя. А также — премьерная постановка "Дни Турбиных" по пьесе Михаила Булгакова в режиссёрской версии Георгия Долмазяна, первые показы которой пройдут 27 и 28 ноября на Основной сцене Театра "МОСТ".

Гала-вечер "Всё начинается с любви!" (12+), 4 декабря в 19:00, Театр "МОСТ" в ЦДЛ, ул. Поварская ул., 50/53с2