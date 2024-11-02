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Необычным Щелкунчиком побалуют разные города России в преддверии нового года

3:29
Культура

В преддверии нового года на площадках ледовых арен в разных городах России пройдет музыкальное представление для всей семьи — "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром".

Необычным Щелкунчиком побалуют разные города России в преддверии нового года
Фото: Пресс-служба ледового шоу Щелкунчик с симфоническим оркестром

Уникальное шоу с грандиозным размахом и широтой русской души объедет всю страну: от Петербурга до Владивостока. Свежая интерпретация классической истории, впервые перенесённая в формат ледового шоу, пройдет в сопровождении симфонического оркестра и завораживающей музыки П. И. Чайковского. А симбиоз фигурного катания и балетного искусства, как абсолютно новый вид сценического творчества и мастерства, поразит самых искушенных зрителей и вызовет неописуемый восторг.

"Бессмертный шедевр выдерживает разные интерпретации, но продолжает радовать как детей, так и взрослых, особенно в преддверии самого ожидаемого праздника — Нового года! Мы тоже попробуем удивить нашу публику новым и необычным прочтением. Приоткроем тайну! Хотите её узнать? В новогоднем спектакле на льду есть интрига! У главной героини Маши есть мечта, которая обязательно должна осуществиться именно в Новогоднюю ночь!", — сообщают организаторы шоу.

Главные роли в ледовом шоу "Щелкунчик" исполнят действующие чемпионы России в танцах на льду (2023), бронзовые призёры чемпионата России (2022), бронзовые призеры многократных соревнований Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии, призёр и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекорда России, Елена Йованович, солист международных ледовых шоу, Мастер спорта России Денис Голубев, чемпионы мира среди юниоров 2020, победители Юношеской Олимпиады 2020, обладатели всех наград финала гран-при среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, чемпионы Санкт-Петербурга 2024, победители этапа гран-при России среди юниоров, многократные победители и призёры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

Помимо выступления фигуристов, зрители услышат живое исполнение проверенного временем шедевра П. И. Чайковского из одноимённого балета. Спектакль сопровождает бессмертная музыка гениального русского композитора в исполнении симфонического оркестра. Удивительная по силе воздействия музыка в полной мере раскроет эту дивную рождественскую историю, погружая зрителя в мечту, в сказку, в сон, в путешествие, в прошлое и будущее.

"Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" пройдет в следующих городах:

  • Ярославль — 6 декабря,
  • Нижнекамск — 8 декабря,
  • Казань — 14 декабря,
  • Тольятти — 15 декабря,
  • Санкт-Петербург — 21 декабря,
  • Омск — 23 декабря,
  • Новосибирск — 25 декабря,
  • Москва — 31 декабря,
  • Подольск — 2 января,
  • Балашиха — 3 января,
  • Мытищи — 4 января,
  • Владивосток — 7 января.

Возрастной ценз: 6+

Билеты: от 500 рублей

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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