В Московском молодежном театре в ноябре покажут сказку Белоснежка и семь гномов

0:37 Your browser does not support the audio element. Культура

В Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева 10 ноября в 14:00 (мск) покажут спектакль "Белоснежка и семь гномов".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Спектакль-сказка "Белоснежка и семь гномов" — тот самый спектакль, веселый, музыкально-танцевальный, красочный. Постановка интерактивная, зрители принимают непосредственное участие в действии. Прекрасная игра актеров, чудесная музыка, яркие костюмы, интересная история сказочников братьев Гримм, а главное — блестящая постановка режиссера Семена Спесивцева.