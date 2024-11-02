В Московском молодежном театре в ноябре покажут сказку Белоснежка и семь гномов

В Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева 10 ноября в 14:00 (мск) покажут спектакль "Белоснежка и семь гномов".
Спектакль-сказка "Белоснежка и семь гномов" — тот самый спектакль, веселый, музыкально-танцевальный, красочный. Постановка интерактивная, зрители принимают непосредственное участие в действии. Прекрасная игра актеров, чудесная музыка, яркие костюмы, интересная история сказочников братьев Гримм, а главное — блестящая постановка режиссера Семена Спесивцева.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.