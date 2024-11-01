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Театр Модерн открыл продажи билетов на премьерный спектакль Скотный двор на январь и февраль

2:51
Культура

В январе театр "Модерн" заявил четыре показа премьерного спектакля Юрия Грымова "Скотный двор" — 5, 6, 8 и 18 января. На февраль в продаже пока два спектакля — 1 и 15 февраля.

Театр Модерн открыл продажи билетов на премьерный спектакль Скотный двор на январь и февраль
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Постановка уже стала одной из самых громких премьер осени. В кассе театра сообщают, что билеты раскупаются на два месяца вперед. В ноябре и декабре были введены дополнительные показы.

В основе сюжета антиутопия Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме, о восстании скота против человека, о становлении тирании и гибельных последствиях "скотократии". Автор пьесы — Марина Сулчани.

Главные герои постановки — звери, но спектакль Грымова исключительно о людях, о природе их поступков, о том, как легко скатиться до животных инстинктов и как сложно порою оставаться Человеком.

"Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа", — говорит Юрий Грымов.

Властные и жестокие боровы, глупые овцы, трусливая коза, сильные, но ведомые кони. По словам режиссера, перед актерами стоит сложная задача — сыграть животных с их индивидуальными повадками и характерами.

"Скотный двор" — спектакль-аллегория. Для режиссера это прежде всего антиреволюционный манифест, высказывание о том, к чему ведет деспотия и насилие. Только эволюционным путем возможно движение вперед.

Спектакль полон неожиданных сценических и художественных решений, актерских находок, драматизма добавляет яркое музыкальное сопровождение.

В постановке занята вся труппа театра. Одну из главных ролей — подростка Вилли — режиссер доверил молодым актерам Вильдану Фасхутдинову и Глебу Бору. Это их первая большая работа в составе труппы "Модерна".

"Скотный двор" — вторая антиутопия в репертуаре "Модерна". Ранее этот столичный театр первым получил права на постановку романа Олдоса Хаксли "О дивный новый мир".

Ближайшие показы спектакля "Скотный двор" 8,9, 24, 29 ноября; 13,14, 21 и 25 декабря.

Режиссер-постановщик: Юрий Грымов

В ролях:

  • Александр Колесников,
  • Александр Борисов,
  • Александр Сериков,
  • Вильдан Фасхутдинов,
  • Надежда Меньшова,
  • Денис Игнатов,
  • Юрий Анпилогов,
  • Мария Кондратова,
  • Вадим Пинский

и др.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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