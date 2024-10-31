Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно питаться, чтобы мышцы росли как на дрожжах
Что важно знать, прежде чем перевести собаку на домашнее питание
Лавров заявил, что США накажут Зеленского за попытки втянуть их в войну
Риелтор Полторак объяснил, почему в России дорожает аренда жилья
Польза пшённой каши: от здоровья сердца до контроля сахара в крови
Неожиданный эффект потепления: Европу ждет похолодание из-за Арктики
Сериал Жоры Крыжовникова Слово пацана проходит цензуру в Китае
Врач назвала самый полезный для здоровья способ приготовления картофеля
Как обычные продукты в рационе могут продлить молодость вашего мозга

В Театре на Трубной в ноябре покажут Чужого ребенка

1:10
Культура

7 и 8 ноября в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок".

В Театре на Трубной в ноябре покажут Чужого ребенка
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Постановка режиссёра Романа Самгина по пьесе Василия Шкваркина — комедийная история, сохранившая в себе глубокие смыслы: здесь поднимаются вечные проблемы отцов и детей, человеческих отношений и есть место для размышлений о настоящей любви.

Маня всегда мечтала выступить на большой сцене. Когда ей выпал такой шанс, она стала задаваться вопросом, как достоверно сыграть характерную роль, если у нее в жизни все спокойно? Желание понять драматичную судьбу своей героини вышло из-под контроля. В один день спокойная жизнь Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно — причиной тому "чужой ребенок".

В ролях:

  • Олег Кассин,
  • Юлия Сулес,
  • Екатерина Лисицына,
  • Александр Сеппиус,
  • Анастасия Акатова,
  • Александр Асланян,
  • Арсений Ветров,
  • Семён Лопатин,
  • Александр Овчинников,
  • Елизавета Карякина

и другие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Последние материалы
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: суд анализирует обоснованность арестов
Супруга Владимира Селиванова раскрыла, зачем бывший муж подал на неё в суд
Золотая лихорадка: Россия вошла в топ-4 по спросу на ювелирные украшения
Пряная груша в безалкогольном вине: фирменный рецепт бренд-шефа Антона Магдюка
Военный эксперт Колчин заявил, что страны НАТО уже и так участвуют в конфликте на Украине
Хирург Клочихин напомнил, что делать, чтобы избежать серьёзных травм при падении на льду
Обрезка и полив: что не рассказывают про уход за розами
Рэпера Натана застукали с певицей Бьянкой: изменял и жене, и блогеру Лерчек
Ксения Собчак обвинила Татьяну Ким в раздаче пустых интервью: боится серьёзного разговора
Помножены на ноль. ВСУ пытались скрытно выводить технику НАТО из грядущего котла под Суджей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.