В Театре на Трубной в ноябре покажут Чужого ребенка

7 и 8 ноября в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок".
Постановка режиссёра Романа Самгина по пьесе Василия Шкваркина — комедийная история, сохранившая в себе глубокие смыслы: здесь поднимаются вечные проблемы отцов и детей, человеческих отношений и есть место для размышлений о настоящей любви.
Маня всегда мечтала выступить на большой сцене. Когда ей выпал такой шанс, она стала задаваться вопросом, как достоверно сыграть характерную роль, если у нее в жизни все спокойно? Желание понять драматичную судьбу своей героини вышло из-под контроля. В один день спокойная жизнь Мани превратилась в испытание, точнее сказать в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно — причиной тому "чужой ребенок".
В ролях:
и другие.
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