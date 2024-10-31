Книжный рейтинг: Пелевин и Грибоедов стали самыми популярными авторами

Пелевин, Грибоедов и Кавамура стали самыми читаемыми авторами на этой неделе, попав на первые строчки в еженедельном книжном рейтинге, представленном 30 октября в утреннем шоу на радио "Москва FM” в рубрике "Что читает Москва?". Рейтинг формируется на основе продаж в столичных книжных магазинах.
Ведущий рубрики Евгений Капьев рассказал, что у Пелевина по-прежнему пользуется спросом у покупателей роман "Круть", у Грибоедова — комедия "Горе от ума". Гэнки Кавамура с философским романом о смысле жизни "Если все кошки в мире исчезнут" попал на третье место.
Также в рейтинге появился детектив для подростков "Хороших девочек не убивают” Холли Джексон, подростков покорила история о том, как расследованием убийства занимается 17-летняя школьница. При этом раньше эта категория покупателей предпочитала фэнтези.
В топ-10 вернулся иронический детектив "Убийства и кексики” Питера Боланда. Также вырвался вперед Сергей Лукьяненко с книгой "Поиски утраченного завтра”.
Улучшила свои позиции классика, среди покупателей лидируют
Также ведущий рубрики отметил существенное падение биографии Илона Маска.
Алекса́ндр Серге́евич Грибое́дов (4 (15) января 1795, Москва — 30 января (11 февраля) 1829, Тегеран) — русский писатель. Известен прежде всего благодаря пьесе в стихах «Горе от ума» (1824), которую до сих пор часто ставят в театрах России.
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