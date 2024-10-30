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Тарантино оценил провалившегося в прокате Джокера 2

1:17
Культура

Режиссёр Квентин Тарантино высказал свои впечатления о второй части "Джокера", созданной Тоддом Филлипсом. Слова Тарантино были опубликованы в Variety.

Тарантино оценил провалившегося в прокате Джокера 2
Фото: wikipedia.org by Warner Bros.

"Мне очень, очень понравилось, очень. Очень. Как, чрезвычайно, и я пошел смотреть его, ожидая, что буду впечатлен съемками", — сказал кинематографист.

Он также выразил восторг по поводу работы Филлипса, подчеркнув, что тот действительно воплощает образ Джокера.

"Джокер сам снял этот фильм. Весь концепт, даже затраты на производство — он тратит деньги так, будто он Джокер, понимаете?",— говорит критик.

Тарантино восхитило, что фильм будто бы "посылает" свою собственную аудиторию — как раз в стиле оригинального злодея из комиксов:

"Он посылает их всех. Аудиторию. Голливуд. Всех владельцев акций DC и Warner Bros. Джокер — это Тодд Филлипс", — сказал Квентин Тарантино.

Режиссёр также добавил, что некоторые моменты фильма напомнили ему "Прирождённых убийц" — ранее постановщик работал над сценарием той истории. Судя по всему, речь идёт про отношения между Джокером и Харли Квинн. 

Уточнения

Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino, МФА: [ˌtærənˈtiːno]; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.
 

Тодд Фи́ллипс (англ. Todd Phillips; первоначальная фамилия — Банзл (англ. Bunzl), род. 20 декабря 1970, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Наиболее известен по фильмам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе», «Джокер» и «Борат».

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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