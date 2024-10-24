Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу

В новом книжном рейтинге недели (с 14 по 20 октября), который был представлен на утреннем шоу радиостанции "Москва FM” 23 октября в рубрике "Что читает Москва?”, большой рост показала классическая литература. Рейтинг формируется на основе продаж в книжных магазинах столицы.
Ведущий рубрики, гендиректор издательства "Эксмо” Евгений Капьев отметил, что на втором месте по продажам — комедия Грибоедова "Горе от ума”. Мистический роман английской писательницы Марии Корелли "Скорбь сатаны” попал на третье место в рейтинге.
Также в рейтинг впервые попала книга Бориса Зарькова "Менеджмент глазами ресторатора. Как научиться эффективно управлять собой, компанией и людьми”.
В десятке лидеров оказались:
Класси́ческая литерату́ра — корпус произведений, считающихся образцовыми для той или иной эпохи.
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