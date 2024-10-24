Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минздрав: правительство готовит отзыв на проект о запрете продажи сигарет
Танкер с российской нефтью прошёл через Ла-Манш вопреки угрозам Великобритании
Мандарины — секрет стройной фигуры и хорошего настроения
Как осенняя перекопка спасает от проволочника
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре
Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю
Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита

Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу

Культура

В новом книжном рейтинге недели (с 14 по 20 октября), который был представлен на утреннем шоу радиостанции "Москва FM” 23 октября в рубрике "Что читает Москва?”, большой рост показала классическая литература. Рейтинг формируется на основе продаж в книжных магазинах столицы.

Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ведущий рубрики, гендиректор издательства "Эксмо” Евгений Капьев отметил, что на втором месте по продажам — комедия Грибоедова "Горе от ума”. Мистический роман английской писательницы Марии Корелли "Скорбь сатаны” попал на третье место в рейтинге.

Также в рейтинг впервые попала книга Бориса Зарькова "Менеджмент глазами ресторатора. Как научиться эффективно управлять собой, компанией и людьми”.

В десятке лидеров оказались:

  • "Круть” Виктора Пелевина,
  • "Если все кошки в мире исчезнут” Гэнки Кавамура,
  • "Кафе на краю земли” Джона Стрелеки,
  • "1984” Джорджа Оруэлла в новом переводе.

Уточнения

Класси́ческая литерату́ра — корпус произведений, считающихся образцовыми для той или иной эпохи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге
Авто
Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге Аудио 
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент
Еда и рецепты
Хрустящий кляр для жарки овощей: особую текстуру ему придаёт секретный ингредиент Аудио 
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Красота и стиль
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Мандарины — секрет стройной фигуры и хорошего настроения
Как осенняя перекопка спасает от проволочника
Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре
Книжный рейтинг: москвичи стали чаще читать классическую литературу
Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга
В Госдуме рассказали о разработке инициатив по профилактике дефицита йода
Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю
Тимощук: Соболев станет ключевым игроком в атаке Зенита
Земле грозит удар солнечного вещества после мощной вспышки
Модные тренды осени-2024: бордовый цвет, деним и эко-кожа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.