В Московском Молодежном театре покажут Грозу Островского

Московский Молодежный театра под руководством Вячеслава Спесивцева 30 октября покажет спектакль "Гроза" из проекта Вячеслава Спесивцева "Классика в классе".

Постановка: Семен Спесивцев.

По мысли режиссёра Семена Спесивцева, история "Грозы" и сегодня может вызвать сильный отклик:

"И сегодня есть такие же Кабанихи. За суетой они теряют человеческие качества и просто перестают слышать близких, любить и быть искренними, добрыми. Это история семьи, когда молодая женщина до последнего держится за нелюбимого мужа. Но он уходит, даже не поцеловав ее и не захотев выслушать. А она отчаянно кидается в свою придуманную историю…"