В Московском Молодежном театре покажут Грозу Островского

Московский Молодежный театра под руководством Вячеслава Спесивцева 30 октября покажет спектакль "Гроза" из проекта Вячеслава Спесивцева "Классика в классе".
Постановка: Семен Спесивцев.
По мысли режиссёра Семена Спесивцева, история "Грозы" и сегодня может вызвать сильный отклик:
"И сегодня есть такие же Кабанихи. За суетой они теряют человеческие качества и просто перестают слышать близких, любить и быть искренними, добрыми. Это история семьи, когда молодая женщина до последнего держится за нелюбимого мужа. Но он уходит, даже не поцеловав ее и не захотев выслушать. А она отчаянно кидается в свою придуманную историю…"
Колокола здесь звонят по всем, "отбивая" трагическую поступь трагического сюжета.
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