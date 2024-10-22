Вы знаете, что на самом деле хочет женщина?

29 и 30 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.
В центре событий постановки молодая и амбициозная журналистка, у которой есть все, о чем другие и не мечтают: квартира в центре Москвы, работа на телевидении, лучшие друзья. Несмотря на успешную жизнь, девушка не может назвать себя счастливой. Она смотрит на свою жизнь со стороны и понимает, что упустила самое главное в погоне за самореализацией…
В главных ролях:
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