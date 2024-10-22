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Вы знаете, что на самом деле хочет женщина?

Культура

29 и 30 октября в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.

Вы знаете, что на самом деле хочет женщина?
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

В центре событий постановки молодая и амбициозная журналистка, у которой есть все, о чем другие и не мечтают: квартира в центре Москвы, работа на телевидении, лучшие друзья. Несмотря на успешную жизнь, девушка не может назвать себя счастливой. Она смотрит на свою жизнь со стороны и понимает, что упустила самое главное в погоне за самореализацией…

В главных ролях:

  • Валерия Ланская,
  • Сухраб Хайлобеков,
  • Олег Царев.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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