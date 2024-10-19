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Знаменитые российские художники поддержали отдел новейших течений в Третьяковской галерее

1:40
Культура

Государственная Третьяковская галерея намерена закрыть отдел новейших течений 22 октября. Эта информация содержится в открытом письме, которое подписали российские художники, искусствоведы, музейные работники и коллекционеры, как сообщил РБК историк искусства Андрей Ерофеев.

Знаменитые российские художники поддержали отдел новейших течений в Третьяковской галерее
Фото: commons.wikimedia.org by Shakko, CC BY-SA 4.0

Обращение получило поддержку от 200 представителей художественного мира, список подписавшихся будет опубликован. В числе них — известные российские художники, такие как Меламид и Комар, Павел Отдельнов, классик московского концептуализма Игорь Макаревич, а также Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие. Они выразили обеспокоенность по поводу потенциальной утраты экспонатов и призвали «не лишать будущие поколения третьяковцев возможности ценить искусство».

Авторы обращения подчеркнули, что отдел новейших течений был основан в 2001 году с целью сохранения и популяризации первой панорамной коллекции современного искусства России, насчитывающей тысячи экспонатов, большинство из которых были дарованы коллекционерами и художниками.

Также сообщается, что в Михайловском дворце Русского музея вскоре откроется выставка «Великий Карл», посвященная 225-летию со дня рождения Карла Брюллова. В экспозиции будет представлено более 300 работ мастера из фондов Государственного Русского музея, а также из других музеев России и Беларуси и частных коллекций.

Уточнения

Третьяко́вская галере́я Госуда́рственная Третьяко́вская галере́я (сокр. ГТГ; разг. Третьяко́вка) — российский государственный художественный музей в Москве, созданный на основе исторических коллекций купцов братьев Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых; одно из крупнейших в мире собраний русского изобразительного искусства.
 

Карл Па́влович Брюлло́в (при рождении и до 1822 года — Брюлло́), Брюлов, Брылло (12 [23] декабря 1799, Санкт-Петербург, Российская империя — 11 [23] июня 1852, Манциана, близ Рима, Папская область) — русский живописец и рисовальщик, наиболее известный представитель художественной династии Брюлловых, один из главных художников позднего русского классицизма первой половины XIX века.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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