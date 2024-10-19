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Режиссёр Дюны шокировал поклонников новостями о третьей части фильма

0:56
Культура

Режиссёр "Дюны" Дени Вильнёв поделился информацией о начале работы над третьей частью своей франшизы. Эту новость он озвучил в интервью для портала Deadline, сообщает Lenta.ru.

Режиссёр Дюны шокировал поклонников новостями о третьей части фильма
Фото: pxhere

Вильнёв отметил, что планировал взять продолжительный отдых, однако вернулся к проекту гораздо раньше, чем предполагал.

"Если честно, я думал, что после второй части сделаю перерыв, уеду куда-нибудь в лес, чтобы восстановиться. Но лес меня не вдохновил, так что я возвращаюсь за камеру раньше, чем рассчитывал. Пока это все, что могу сказать", — поделился постановщик.

В ответ на прямой вопрос журналистов о начале съемок новой картины, Вильнёв только тихо произнес "2026" и сдержанно улыбнулся.

Ранее студия Legendary Pictures подтвердила работу над третьей частью "Дюны" после успешного показа второго фильма.

Уточнения

Дени́ Вильнё́в (фр. Denis Villeneuve; род. 3 октября 1967 года) — франко-канадский кинорежиссёр и сценарист. Выходец из кругов независимого кино, в 2010-е он снял ряд успешных триллеров («Пленницы», «Убийца», «Враг»), а в конце 2010-х перешёл к жанру научной фантастики («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049», «Дюна», «Дюна: Часть вторая»), в котором добился наибольшей известности. 

«Дю́на» (англ   lang="en">Dune), в титрах «Дюна: Часть первая» (англ. Dune: Part One) — американский эпический научно-фантастический фильм 2021 года режиссёра Дени Вильнёва, сценарий для которого написал он сам совместно с Джоном Спэйтсом и Эриком Ротом.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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