Режиссёр Дюны шокировал поклонников новостями о третьей части фильма

0:56 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр "Дюны" Дени Вильнёв поделился информацией о начале работы над третьей частью своей франшизы. Эту новость он озвучил в интервью для портала Deadline, сообщает Lenta.ru.

Фото: pxhere

Вильнёв отметил, что планировал взять продолжительный отдых, однако вернулся к проекту гораздо раньше, чем предполагал.

"Если честно, я думал, что после второй части сделаю перерыв, уеду куда-нибудь в лес, чтобы восстановиться. Но лес меня не вдохновил, так что я возвращаюсь за камеру раньше, чем рассчитывал. Пока это все, что могу сказать", — поделился постановщик.

В ответ на прямой вопрос журналистов о начале съемок новой картины, Вильнёв только тихо произнес "2026" и сдержанно улыбнулся.

Ранее студия Legendary Pictures подтвердила работу над третьей частью "Дюны" после успешного показа второго фильма.

Уточнения

Дени́ Вильнё́в (фр. Denis Villeneuve; род. 3 октября 1967 года) — франко-канадский кинорежиссёр и сценарист. Выходец из кругов независимого кино, в 2010-е он снял ряд успешных триллеров («Пленницы», «Убийца», «Враг»), а в конце 2010-х перешёл к жанру научной фантастики («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049», «Дюна», «Дюна: Часть вторая»), в котором добился наибольшей известности.



«Дю́на» (англ lang="en">Dune), в титрах «Дюна: Часть первая» (англ. Dune: Part One) — американский эпический научно-фантастический фильм 2021 года режиссёра Дени Вильнёва, сценарий для которого написал он сам совместно с Джоном Спэйтсом и Эриком Ротом.

