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История о любви и вере: как прошла московская премьера музыкальной мистерии Княгиня Ольга

4:48
Культура

15 октября на сцене театре "Русская песня" с аншлагом прошла премьера уникальной музыкальной постановки "Княгиня Ольга", представившей новый взгляд на жизнь и судьбу святой равноапостольной княгини Ольги — первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство.

История о любви и вере: как прошла московская премьера музыкальной мистерии Княгиня Ольга
Фото: Пресс-служба спектакля Княгиня Ольга

Музыкальная мистерия, именно так определили жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, танца, динамических декораций и непревзойденного вокала исполнителей, среди которых звезды самых известных рок-опер и мюзиклов российской сцены.

Два образа княгини Ольги на ее пути "от Огня к Свету" на сцене воплотили великолепная Наталья Корецкая, известная московской публике по мюзиклам "Mamma Mia!", "Алые паруса", "Всюду жизнь" и лауреат премии "Золотая маска" и "Музыкальное сердце театра" актриса Мария Биорк. Партию князя Игоря исполнил Владислав Кирюхин - солист мюзиклов мюзикл "Монте-Кристо", "Граф Орлов", "Анна Каренина", Вещего Олега — ведущий солист Мариинского и Михайловского театров Петр Таренков-Нарышкин, в роли Веденеи выступила звезда мюзиклов "Норд-Ост", "12 стульев" "CATS" и "MAMMA MIA!" Эльвина Мухутдинова.

Почти 1000 зрителей стали свидетелями завораживающего действа о любви, вере и движении к свету, воплощенного стараниями потрясающей творческой группы проекта: автора пьесы "Княгиня Ольга" и создателя проекта "Золотые легенды России" Елены Лемеховой, талантливого хореографа Ульяны Бачерниковой, известной своими работами в "Театре им. Вахтангова", "Театре на Малой Бронной", режиссёра Ульяны Чеботарь, знакомой театралам, как музыкальный руководитель мюзиклов Егора Дружинина и продюсера постановки Евгении Водзуми. Но главным "бриллиантом" мистерии, безусловно, стала невероятная музыка, написанная для проекта знаменитым композитором, лидером группы "Урфин Джюс", лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска" Александром Пантыкиным.

"Я сегодня также впервые, как и все зрители премьеры, оценил и увидел весь результат нашей работы и могу сказать — мистерия удалась! — признался после премьеры музыкальный создатель "Княгини Ольги" Александр Пантыкин. — Слово "мистерии" произошло от греческого "таинство, тайное священнодействие", вот именно такое театрально-музыкальное таинство нам удалось воплотить на сцене. Постановка полна символизма и в ней много обрядовости, романтизма и архаизма. В то же время все это в целом выглядит очень прогрессивно и органично за счет потрясающей современной пластической хореографии, грамотно стилизованных костюмов и, конечно, великолепных стихов автора пьесы Елены Лемеховой".

А перед началом постановки зрителей ждал сюрприз — исторический показ-реконструкция древнерусских костюмов эпохи княгини Ольги. Историческую амуницию воинов Руси с удовольствием примерил гость премьеры - легенда мирового бокса Кевин Владимирович Джонсон, недавно получивший российское гражданство.

"Я с большим интересом отношусь к проектам, основанным на истории, это всегда очень интересно, — рассказал Кевин Джонсон. — В музыкальном прочтении это воспринимается захватывающе и смотрится на одном дыхании. Кто знает, может, когда-то и для меня найдется роль в такой необычной постановке — ведь я не только боксер, но и музыкант".

Среди гостей премьеры были также замечены фигуристка Анастасия Гребенкина, хореограф и режиссер Егор Дружинин, певец Константин Легостаев, артистка цирка и ледовых шоу Татьяны Навки Диана Суфларская, певица и актриса Анастасия Годунова, дизайнер Юлия Далакян с супругом режиссером Анатолием Анищенко, актриса Нонна Гришаева с супругом актером Александром Нестеровым и другие.

"Мюзиклы, музыкальные спектакли — это вообще самый сложный, но самый прекрасный и мною любимый жанр, — поделилась Нонна Гришаева. — А если за этой формой стоит еще глубокая историческая фактура — то это вдвойне сложнее в реализации. Но когда историческая тематика органично ложится на такую музыкальную феерию, получается здорово. То самое современное прочтение, которое легко доносит вечные темы и смыслы".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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