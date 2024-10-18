Бывший юрист из Приморья обвиняется в педофилии

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, ранее работавшего адвокатом. Его обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних девушек.
По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год обвиняемый знакомился с девочками-подростками в интернете, а затем совершал в отношении них действия сексуального характера. Для сокрытия своих преступлений он использовал различные методы конспирации.
Раскрытие этой сложной истории потребовало от правоохранительных органов более двух лет кропотливой работы. В августе 2023 года личность злоумышленника была установлена, и он был задержан. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Всего в деле фигурируют 9 эпизодов преступлений, совершенных в отношении 12 потерпевших.
В настоящее время обвиняемый и его адвокат завершили ознакомление с материалами уголовного дела, после чего ему было предъявлено окончательное обвинение.
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