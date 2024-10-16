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Театр им. Комиссаржевской теперь под руководством Виктора Минкова

Культура

Виктор Минков, театральный режиссер и продюсер, который ранее руководил петербургским Театром на Садовой, назначен директором Театра имени Веры Комиссаржевской. Новым руководителем Театра на Садовой, ранее известного как "Приют комедианта", стала Евгения Давыденко-Мурахтанова. О кадровых изменениях написали на официальной странице городского комитета по культуре в социальной сети "ВКонтакте", сообщает ТАСС.

Театр им. Комиссаржевской теперь под руководством Виктора Минкова
Фото: commons.wikimedia

"В театре на Садовой и театре имени Комиссаржевской представили новых руководителей — ими стали Евгения Давыденко-Мурахтанова и Виктор Минков", — говорится в сообщении.

Виктор Минков, заслуженный работник культуры РФ, возглавлял Театр на Садовой с 1995 года. Он является инициатором международного культурного фестиваля-форума "Петербургские театральные сезоны" и проекта "Детский Петербург".

В период его руководства в театре было поставлено множество спектаклей, многие из которых удостоились высших наград театрального мира страны. Также Минков преподает курс по театральному менеджменту в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ).

Новый руководитель был представлен сотрудникам театра накануне 82-й годовщины учреждения, которая состоится 18 октября.

Евгения Давыденко-Мурахтанова с 2006 по 2012 год трудилась в театре имени Ленсовета, а в период с 2012 по 2016 год занимала должность в Комитете по культуре Санкт-Петербурга. В настоящее время она является преподавателем и доцентом кафедры продюсерства в области исполнительских искусств Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

Уточнения

Виктор Михайлович Минков (3 марта 1971 года, Ленинград) — заслуженный работник культуры РФ (2010), театральный режиссёр, продюсер, художественный руководитель театра «Приют комедианта», основатель международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны».

Академи́ческий драмати́ческий теа́тр им В  Ф  Комиссарже́вской — драматический театр в Санкт-Петербурге, расположенный на Итальянской улице, дом 19, в торговом доме «Пассаж».
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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