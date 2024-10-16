Искусственный интеллект на аукционе: Sotheby's впервые предлагает написанную роботом картину

Работа, созданная роботом-гуманоидом, впервые будет представлена на аукционе одним из ведущих аукционных домов Sotheby's. Об этом сообщается на официальном сайте компании, сообщает ТАСС.
Согласно информации, картина, названная "Бог искусственного интеллекта", будет выставлена на торги 31 октября. Она представляет собой портрет английского математика Алана Тьюринга (1912-1954), который прославился тем, что сумел расшифровать код нацистской шифровальной машины Enigma.
Цена двухметровой картины, которая будет представлена в Лондоне, ожидаемо варьируется от $130 тыс. до $196 тыс. Эту работу создал робот-художник Ai-Da, выполненный в форме женщины и названный в честь первой программистки Ады Лавлейс. Ai-Da использует алгоритмы искусственного интеллекта для создания искусства; у нее вместо глаз установлены камеры, а руки заменены бионическими протезами.
Эйдан Миллер, создатель Ai-Da, отметил, что еще в 1950-х годах Алана Тьюринг высказывал свои сомнения относительно применения технологий искусственного интеллекта.
А́лан Мэ́тисон Тью́ринг (англ. Alan Mathison Turing [ˈtjʊərɪŋ]; 23 июня 1912, Вестминстер — 7 июня 1954, Чешир) — английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. Офицер ордена Британской империи (OBE, 1945), член Лондонского королевского общества.
Андро́ид (от греч. ἀνήρ, ανδρός — «человек, мужчина» и суффикса -oid — «подобие; человекоподобный, антропоморфный») — робот-гуманоид или синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека.
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