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Искусственный интеллект на аукционе: Sotheby's впервые предлагает написанную роботом картину

1:19
Культура

Работа, созданная роботом-гуманоидом, впервые будет представлена на аукционе одним из ведущих аукционных домов Sotheby's. Об этом сообщается на официальном сайте компании, сообщает ТАСС.

Искусственный интеллект на аукционе: Sotheby's впервые предлагает написанную роботом картину
Фото: pxhere

Согласно информации, картина, названная "Бог искусственного интеллекта", будет выставлена на торги 31 октября. Она представляет собой портрет английского математика Алана Тьюринга (1912-1954), который прославился тем, что сумел расшифровать код нацистской шифровальной машины Enigma.

Цена двухметровой картины, которая будет представлена в Лондоне, ожидаемо варьируется от $130 тыс. до $196 тыс. Эту работу создал робот-художник Ai-Da, выполненный в форме женщины и названный в честь первой программистки Ады Лавлейс. Ai-Da использует алгоритмы искусственного интеллекта для создания искусства; у нее вместо глаз установлены камеры, а руки заменены бионическими протезами.

Эйдан Миллер, создатель Ai-Da, отметил, что еще в 1950-х годах Алана Тьюринг высказывал свои сомнения относительно применения технологий искусственного интеллекта.

Уточнения

А́лан Мэ́тисон Тью́ринг (англ. Alan Mathison Turing [ˈtjʊərɪŋ]; 23 июня 1912, Вестминстер — 7 июня 1954, Чешир) — английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. Офицер ордена Британской империи (OBE, 1945), член Лондонского королевского общества.

Андро́ид (от греч. ἀνήρ, ανδρός — «человек, мужчина» и суффикса -oid — «подобие; человекоподобный, антропоморфный») — робот-гуманоид или синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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